Nicky Jam llega a Santo Domingo con Bohemio Tour 2026

Nicky Jam anunció su próximo concierto en República Dominicana.

El artista se presentará el próximo 29 de agosto en el Óvalo de la Feria Ganadera, como parte de su gira "Bohemio Tour 2026: La historia de un legado", bajo la producción de ED Live.

Producido por ED Live, el show recorrerá escenarios clave de América Latina y Estados Unidos, siendo "Bohemio", su álbum más reciente, el punto de partida.

Las boletas están disponibles a través de UEPA Tickets.

A lo largo de su trayectoria, Nicky Jam ha sostenido su vigencia a través de la exploración de nuevos sonidos y colaboraciones, moviéndose entre generaciones y estilos sin perder identidad. Más allá de lo musical, su fortaleza radica en integrar su historia a su discurso artístico.

Nicky regresará al país que vio nacer a su madre, Ysabel Caminero, con quien se reencontró en abril de 2015 durante un concierto en Las Terrenas, tras casi 20 años sin verla.

El cantante había contado cómo Ysabel Caminero fue deportada desde Estados Unidos por apuñalar a un hombre.

En diciembre de 2015, Nicky también se presentó en “Santo Domingo en Vivo”, el escpetáculo que protagonizó junto a Alejandro Sanz, Marc Anthony, Carlos Vives y Pitbull en el Estadio Olímpico.

Luego, se presentó el sábado 13 de agosto de 2016 en el Palacio de los Deportes de Santo Domingo con su gira "The Fenix Tour".

También cantó en el Festival Presidente en 2017 y en el Anfiteatro Altos de Chavón en diciembre de 2018.

Aunque nació en Boston (su padre es puertorriqueño), fue en Colombia, en el año 2007, donde el exponente urbano reenfocó su vida artística y personal, al abandonar la adicción a las drogas y retomar la música como su norte.