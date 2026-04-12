Chayanne baila otra vez con los dominicanos después de 7 años sin presentarse en el país

¡Lo volvió hacer! El astro boricua Chayanne regresó este sábado a Santo Domingo tras siete años de ausencia y encandiló a la fanaticada dominicana con su gira “Bailemos otra vez tour 2026”, bajo la producción de César Suárez Jr. y Pav Events.

El espectáculo, que corresponde al número 128 desde que inició la gira, arrancó a las 9 de la noche, siendo “Bailemos otra vez”, “Salomé” y “Boom Boom” sus primeras entregas.

“De corazón, desde el alma, gracias por tanto, de verdad. Uno nunca se espera, no importa los años que lleve, no importa que haya estado a los 11 años en ‘El Show del Mediodía’, en tantos lugares maravillosos, mi isla vecina, me vieron desde niño y ahí me quedé. Es hermoso poder cantar con ustedes todas estas canciones, sentir que estoy en la sala de su casa”, expresó Chayanne.

A lo largo de su presentación, el artista interpretó por primera vez en el país “Bailando bachata”, un tema que lo volvió a colocar en el gusto popular después de cancelar sus shows de 2020 por la pandemia.

Chayanne junto a sus bailarines la noche del sábado 11 de abril en el Estadio Quisqueya de Santo Domingo, donde se presentó como parte de su gira “Bailemos otra vez tour 2026”.

También destacó la energía y el talento para el baile de los dominicanos.

Como parte de su dinámica en el escenario, dos fanáticas fueron elegidas para “bachatear” con el cantante, quien bromeó al decirles que lo esperaran en su camerino para darles “todo lo que pidan”.

Entre los asistentes, destacó una generación de mujeres adultas que crecieron viendo a Chayanne desde el grupo “Los Chicos de Puerto Rico” en 1978.

Chayanne se hizo acompañar por sus músicos y sus bailarines durante el recital, que se extendió por dos horas y donde el ‘showman’ tuvo cuatro cambios de ropa.

Sus éxitos “El centro de mi corazón”, “Provócame”, “Caprichosa”, “Cuidarte el alma”, “Atado a tu amor”, “La clave”, “Baila baila”, “Y tú te vas”, “Yo te amo”, “Volver a nacer”, “Tu pirata”, “Completamente enamorado”, “Palo bonito”, “Este ritmo”, “Fiesta”, “Si nos quedará poco tiempo”, “Te amo y punto”, “Humanos a Marte”, “Como tú y yo”, “Madre tierra”, “Dejaría todo”, “Tiempo de vals” y Torero” completaron el repertorio.