El Chaval de la Bachata se convierte en “tsunami de amargue” ante gigante multitud de hondureños

Puerto Cortés no durmió. La noche del Sábado Santo, cuando el país centroamericano suele debatirse entre el silencio litúrgico y la memoria de sus tradiciones, este enclave del Caribe hondureño eligió otra forma de recogimiento: la de la música que duele y abraza al mismo tiempo. uerto Cortés no durmió. La noche del Sábado Santo, cuando el país suele debatirse entre el silencio litúrgico y la memoria de sus tradiciones, este puerto del Caribe hondureño eligió otra forma de recogimiento: la de la música que duele y abraza al mismo tiempo.

Allí, bajo un cielo sin tregua y frente al murmullo constante del mar, El Chaval de la Bachata convirtió la devoción en coro multitudinario. La cifra, cerca de 70 mil asistentes, es contundente, casi irreal para la escala habitual de los espectáculos en la zona norte de Honduras.

Lo que ocurrió fue una demostración palpable de cómo la bachata, ese género nacido en la marginalidad social, ha encontrado en Centroamérica una segunda patria emocional.

Desde temprano, las calles comenzaron a transformarse. Familias completas, jóvenes con camisetas alusivas, grupos de amigos llegados incluso desde Guatemala y El Salvador, avanzaban como si acudieran a una cita impostergable. Y lo era. Porque no se trataba solo de ver a un artista, sino de encontrarse con una voz que ha sabido traducir el desamor en lenguaje común.

El escenario, levantado frente a la Playa Municipal El Porvenir, parecía pequeño ante la marea humana que lo rodeaba. La brisa salina mezclada con la expectativa creaba una atmósfera densa, eléctrica.

El alcalde Giancarlos Rodríguez fue el encargado de presentar al protagonista de la noche, subrayando lo evidente: la llegada de El Chaval no era un concierto más, sino un acontecimiento esperado.

A las 11:13 de la noche el reloj dejó de importar. Bastaron los primeros acordes de “Homenaje a Luis Segura” para que la multitud estallara. El artista dominicano apareció sin artificios innecesarios, confiando en lo que lo ha sostenido durante años: una voz afinada en la experiencia y una conexión directa, sin intermediarios, con su público.

El Chaval de la Bachata ante la gigantesca multitud concentrada en Honduras.

MOMENTOS

Cada canción fue cantada como si fuera la última. “Perdido” marcó uno de los picos emocionales de la velada, una especie de catarsis colectiva donde miles de voces se fundieron en una sola herida abierta.

“Buenas noches Puerto Cortés… vamos a cantarlas todas”, dijo el artista. Y cumplió. Temas como “Cuando el amor se va”, “El último golpe”, “Me dejaste solo”, “Amor eterno” y “Canalla”,entre otros, convirtieron el lugar en un epicentro sonoro donde no existían distancias. Celulares en alto como luciérnagas modernas, parejas abrazadas, ojos cerrados que parecían viajar a historias personales. Pero la noche guardaba su clímax.

Ya pasados 15 minutos del Domingo de Resurrección, cuando el cansancio debería imponerse, llegó “Dile a él”. Un “tsunami de amargue”, como dirían los propios asistentes, recorrió la playa de extremo a extremo. Y cuando todo parecía haber alcanzado su punto final, el público se negó a despedirse.

El grito de “¡otro, otro, otro!”, no era una petición: era una exigencia emocional. El Chaval respondió con “Dónde están esos amigos”, cerrando así una noche que ya había cruzado el umbral de las emociones.

Lo ocurrido en Puerto Cortés fue la confirmación de que hay músicas que, lejos de agotarse, se reinventan en cada territorio que las acoge. La bachata, con su carga de nostalgia y verdad, encontró en Honduras una multitud dispuesta a creer en sus encantos.