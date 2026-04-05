Entre sombreros y la euforia de los dominicanos, Nodal se presentó en un Altos de Chavón abarrotado

Por primera vez, Christian Nodal llegó al Anfiteatro Altos de Chavón de Casa de Campo, en La Romana, como parte de su gira “Pa’l Cora Tour”, bajo la producción de Gamal Haché.

El artista mexicano, quien en 2022 estuvo en Santo Domingo, se reencontró la noche de este Sábado Santo con su fanaticada dominicana.

Nodal se presentó ante un recinto abarrotado de personas de distintas generaciones que corearon cada uno de sus éxitos, iniciando a las 10:24pm con “No te contaron mal” y continuando con “Adiós amor”, “Mi chula”, “La Mitad”, “Probablemente”, “Dime cómo quieres”, “Aquí abajo” y “De los besos que te di”.

“Como que aquí sí saben amar”, dijo Nodal ante miles de personas en su concierto en el emblemático escenario antes de dedicar su tema “Amé” al público “tan chingón” de República Dominicana.

Durante el espectáculo de dos horas, el cantante lanzó más de una docena de sombreros autografiados hacia la multitud. Una de las prendas, insignia de la música regional mexicana, fue vendida en 50 mil pesos (795 dólares) por una mujer que logró atraparla desde su asiento.

Otro momento emocionante fue cuando dos mujeres, por separado, llamaron la atención de Nodal con carteles donde le pedían cantar con él.

Además de los regalos y la cercanía con sus fanáticos, Nodal derrochó carisma y deleitó a todos con su potente voz y sus letras ‘corta venas’ o desamor.

Asimismo, expresó que deseaba interpretar una bachata, pero admitió que no es su fuerte y podía generar burlas.