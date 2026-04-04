Nodal llegó a La Romana junto a Ángela Aguilar para su concierto de esta noche en Altos de Chavón

Christian Nodal compartió en sus historias de Instagram varias imágenes donde aparece disfrutando de la naturaleza en Casa de Campo, en La Romana, antes de su concierto en el Anfiteatro Altos de Chavón.

El artista mexicano se dejó ver abrazando a su esposa, Ángela Aguilar, en una de las imágenes.

El espectáculo, correspondiente a la gira “Pa’l Cora Tour”, será presentado este Sábado Santo como parte de la tradicional programación de Semana Santa del exclusivo complejo de villas.

De acuerdo con la producción del evento, a cargo de Gamal Haché junto a CMN Events, la entrada por la puerta K4 (Entrada de Contratistas de Casa de Campo) estará habilitada exclusivamente para las personas que asistan desde fuera del complejo únicamente para el concierto.

En ese sentido, se recomienda a este público desviarse por la carretera La Romana–Higüey, a fin de facilitar un acceso más ágil y directo al recinto.

Asimismo, la producción exhorta a todos los asistentes a llegar con su boleto en mano desde el primer punto de chequeo, ya que este será requerido para el proceso de validación inicial antes de ingresar al área del anfiteatro.

Por otro lado, los residentes y visitantes que ya se encuentren dentro de Casa de Campo podrán utilizar sus accesos habituales, conforme a los protocolos establecidos por el complejo.

El evento contará con un amplio dispositivo de seguridad y control de accesos, por lo que los organizadores sugieren llegar con suficiente antelación, seguir las indicaciones del personal autorizado y tomar las previsiones necesarias para evitar contratiempos.

La presentación cuenta con el respaldo de importantes marcas patrocinadoras, como Banreservas, Brugal, Visa, Don Julio Tequila y Heineken, que se suman a la realización de este espectáculo de alto nivel.