Shakira amplía su residencia en Madrid a seis conciertos

Shakira ha ampliado a seis las noches de concierto en Madrid con las que cerrará su gira ‘Las mujeres ya no lloran world tour’, al sumar tres fechas más los días 18, 19 y 20 de septiembre a las previamente anunciadas de los días 25, 26 y 27 de ese mes.

La noticia, justificada por la «altísima demanda» registrada para las primeras citas confirmadas (aunque aún no se han iniciado ni la venta ni la preventa), ha llegado coincidiendo con la rueda de prensa en la capital española para relatar los pormenores de este fin de gira.

«Concebido como algo más que un concierto», como una experiencia inmersiva, está previsto erigir el llamado ‘estadio Shakira’ en el Iberdrola Music y una «ciudad paralela» en torno a él que acogerá conciertos, exposiciones, charlas y más con el propósito de «celebrar las raíces culturales compartidas y destacar a Madrid como un escenario global para voces diversas».

50.000 personas sentadas y una pantalla china

«Este es un mundo latino y vamos a explicar al mundo en qué consiste ese orgullo», ha dicho este lunes Pino Sagliocco, presidente de Live Nation. «Nunca se ha hecho algo de esta magnitud», ha subrayado, tras dar las gracias por que la artista haya escogido la capital española para ello «en un momento de incertidumbre» como este.

De hecho, ha justificado que la ampliación de fechas se debe también a un «reajuste» del calendario de la gira, ya que «por la guerra no podrá ir a Oriente Próximo».

A su lado ha comparecido Agustín Pérez Torres, uno de los arquitectos del estadio que acogerá estos conciertos, los primeros de Shakira en Madrid desde 2013, que ha explicado que la idea era «construir un estadio único en el mundo, que celebra un futuro más cálido».

Ha desvelado que el espacio tendrá 40 hectáreas, 4 de ellas para el estadio, que acogerá unas 50.000 personas sentadas con «un ambiente íntimo para el público», buena visibilidad y una pantalla inmersiva de última tecnología, «algo que de momento no existe en Europa y que vendrá desde China».

Junto al color, muy presente en la marca identitaria, la idea es que más allá de los conciertos haya unas doce horas de actividad diaria, con un parque que se pueda montar rápidamente e integre, junto a la actividad humana, a la naturaleza, con especies caribeñas y otras autóctonas.

«Por encima de todo está la seguridad del público»

«Esto es un sueño que tenía Shakira», ha afirmado Sagliocco, que ha anunciado «más sorpresas» en el futuro, especialmente en el apartado de «invitados especiales, tanto en el escenario como fuera de él».

Ha tenido que responder a las palabras del delegado de Gobierno en Madrid, que puso en duda que este recinto sea apropiado por condiciones de seguridad: «No voy a entrar en lo que dice uno u otro, es el espacio idóneo. Llevo 48 años de profesión y jamás haría un concierto sin su plan de viabilidad que no está bien certificado y avalado por ingenieros y técnicos; por encima de todo está la seguridad del público».

«Aquí no se están mirando costes, es una gran celebración de la vida, es un espacio bien capacitado. Adele hizo su show en un parque en Múnich, nosotros en un espacio bien experimentado y acondicionado que conocemos a la perfección y donde se hacen festivales como Mad Cool», ha defendido.

La superestrella colombiana Shakira durante su presentación del miércoles 19 de marzo 2025 en México.EDUARDO VERDUGO/AP

Precisamente sobre ese festival y los inconvenientes recaen quejas de vecinos y del Ayuntamiento de Getafe, limítrofe con el recinto, con un procedimiento judicial emprendido incluso por la Fiscalía de Madrid, pero Sagliocco ha insistido en la música como un medio «para armonizar» un mundo con «mucha polémica».

«Puede ser 10 veces más importante que la F1 en Madrid»

«Habría muchos países que pagarían no multas sino millones por tener este acontecimiento espectacular. Hay acontecimientos como la fórmula uno (que va a venir a Madrid y) que es muy importante; esto puede ser diez veces más importante», no ha dudado en decir.

Se ha mostrado abierto a la posibilidad de que el «tour» se extienda, como comentó el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que afirmó que la artista permanecería diez días en la ciudad, y ha afirmado que Shakira «no va a dejar a ningún fan sin posibilidad de ver esto».

«Pondrá todo de su parte, aunque no podemos alargarnos mucho hasta octubre», ha puntualizado ante este cierre de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour,’ que se ha convertido ya en la gira más taquillera de la historia realizada por un artista hispano, tras vender 3,3 millones de entradas en 86 conciertos y recaudar más de 360 millones de euros (421 millones de dólares).