Céline Dion volverá a los escenarios en otoño de 2026 con varios conciertos en París

Céline Dion volverá a subirse a un escenario en otoño de 2026 para ofrecer una serie de conciertos en París, el lugar donde actuó por última vez en 2024 esta estrella, que sufre una rara enfermedad neurológica incurable, actuar por última vez.

Ese retorno explica los misteriosos carteles que este lunes se empezaron a ver por la capital francesa, con títulos de algunos de sus grandes éxitos como 'Power Of Love' o 'Pour Que tu M'aimes Encore', según informó este lunes el diario Le Parisien.

Las fechas de los conciertos, que se celebrarían en La Défense Arena (con capacidad para 40.000 espectadores), se anunciarán próximamente, según las fuentes consultadas por ese diario francés.

El diario de Québec La Presse avanza también esta información y pronostica dos conciertos por semana entre septiembre y octubre próximos.

Sería la primera vez que Dion, de 57 años y originaria de Charlemagne (en Québec), vuelve al escenario desde su interpretación en lo alto de la Torre Eiffel de la canción 'Hymne à l’amour', de Edith Piaf, en el que fue uno de los momentos álgidos de la ceremonia olímpica inaugural del 26 de julio de 2024.

Aquella fue también una aparición muy esperada, dado que el año anterior había tenido que cancelar su gira mundial Courage World Tour por los graves problemas que le causa la rara enfermedad neurológica que padece, el síndrome de la persona rígida (SPR), lo que afecta a su sistema nervioso y le provoca espasmos.

La ganadora de dos Oscar y varios Grammy debe someterse a un trabajo intenso para lograr controlar sus músculos -incluido para poder realizar las tareas del día a día, como caminar- y las complicaciones afectan igualmente a sus cuerdas vocales.

Los entresijos de esa lucha los mostró en 2024 en el documental 'I am Céline Dion'.

El SPR, sobre el que hay muy poca investigación científica, es una enfermedad que padecen muy pocas personas en el mundo y que provoca que, con el paso del tiempo, los pies y las manos se vuelvan rígidos, hasta el punto de no poder moverlos.

Su último gran concierto en solitario fue en la primavera de 2020, en Nueva York, dentro de una gira que tuvo que ser suspendida por la pandemia de covid-19 y que después no pudo ser retomada por los problemas de salud de Dion.