El Chaval de la Bachata, “sold out” en el Coca-Cola Music Hall de Puerto Rico

Con más de 4,000 almas cantando a una sola voz y un “sold out” El Chaval de la Bachata convirtió la noche del pasado sábado en una celebración de identidad, nostalgia y consagración en el Coca-Cola Music Hall en San Juan, Puerto Rico.

La bachata entró de gala y salió coronada. No fue un concierto más, sino una declaración, ya que desde mucho antes de que se encendieran las luces, el ambiente ya tenía algo distinto.

Más de 4,000 boletos vendidos en una sola función, se transformó en un hecho cultural, al convertirlo en el primer bachatero en lograr un “sold out” de esa magnitud en ese escenario. Y no solo eso, sino con el menor porcentaje de cortesías registrado en el recinto, un indicador silencioso pero contundente del poder de convocatoria real.

El fenómeno comenzó hace unos meses cuando en apenas 48 horas, el 80 % de las boletas ya estaba vendido en preventa, como si el público hubiese decidido anticipadamente que esa noche no se la podía perder. Y no se equivocaron.

El telón emocional se levantó con un gesto de respeto, cuando El Chaval de la Bachata ingresó al escenario interpretando un homenaje al eterno Luis Segura, El Papá de la Bachata.

A partir de ese momento la narrativa musical fluyó como una historia bien contada, a través de "Estoy perdido", "Amor de tres" y "Me voy de ti", primeras páginas de la noche.

“Gracias”, dijo El Chaval. Y la respuesta no fue un simple aplauso, sino una ovación que retumbó como afirmación colectiva.

El repertorio avanzó con "Cuando el amor se va", "Devuélveme todo", "Te burlaste de mí", "Carmencita" y "El último golpe". En esta última, el artista hizo una pausa para mirar al público y devolverle el cariño, agradeció al pueblo puertorriqueño por haber abrazado su música desde sus inicios.

Y entonces ocurrió uno de los puntos más altos de la noche: el homenaje a Odilio González, “El Jibarito de Lares”.

La interpretación colectiva convirtió la sala en un coro multitudinario, donde la línea entre escenario y audiencia desapareció.

Abrante el de La Tribu, su invitado especial, encendió el escenario con Juanita Morel, aportando su esencia al encuentro.

El tramo final fue un recorrido por himnos como "Canalla", "Lo que me pidas", "Te puedes quedar" y "Dile a él". Y como toda gran historia, el cierre llegó con una pregunta que ya es himno en los fanáticos del artista, "¿Dónde están esos amigos?" La respuesta estaba allí mismo, en cada garganta que la cantó.