David Guetta enciende el Estadio Quisqueya con su regreso al país luego de 10 años

Este viernes el DJ francés Pierre David Guetta, mejor conocido como David Guetta, puso a todo el mundo a bailar con sus mezclas en The Monolith Tour, en el Estadio Quisqueya Juan Marichar.

El recital dió inicio con el éxito “I'm Good (Blue)” que realizó en colaboración con la cantante y compositora estadounidense Bebe Rexha en el 2023 con 2 mil millones reproducciones en Spotify, canción acompañada de destellos azules que hizo a todo el estadio gritar de emoción al ser elegida como la de apertura del gran evento musical acompañado.

Posteriormente pasó al super éxito de 2011 que los fanáticos tanto adoran “Titanium” con la cantante y compositora australiana Sia que cuenta con más de dos mil millones de vistas en Youtube y que transmite fuerza cada vez que se reproduce.

Luego colocó la muy famosa “Wake me up” que actualmente cuenta con 2,500 millones de escuchas en Youtube, en honor al Dj sueco Avicii quien falleció en el 2018, esto lo hizo usando la base le Titanium como transición entre una canción y otra. Más adelante seguiría con este con la canción que es considerada como la que llevó a Avicii a la fama mundial y esa es “Levels” de 2011 y 770 millones de vistas en Youtube.

De varios momentos en los que intervenía para hablarle a la audiencia, hubo uno en especial que marcó la noche, “Los extrañaba, fueron 10 años sin ustedes”, expresó Guetta.

También en varios momentos hizo mezclas gratamente recibidas por el público con canciones de artistas aclamados como "Set fire" de Adele, “Believe” de Cher, “Forever young” de Alphaville, "I Gotta Felling" de Black Eyed Peas, "We found Love" de Rihanna, "Just Dance" de Lady Gaga, entre otros.

Realizó esto mismo con la canción "Anxiety" de Doechii con la particularidad de que a través del sample base transicionó a la canción que le hizo honor a su nombre "Somebody that i used to know" de Goyte en colaboración con Kimbra, ambas inspiradas en "Seville" de Luiz Bonfa.

Después pasó a la amada “I don’t wanna wait” de la banda One Republic y Guetta, canción que sacaron en el 2024 y tiene 700 millones de reproducciones en Spotify.

El siguiente éxito que casi dos décadas de haber sido realizado, enloquece a las personas es “Where the girls at” con una combinación explosiva entre el Dj francés, la rapera Nicki Minaj y el rapero estadounidense Flo Rida.

De ahí la audiencia hizo un breve viaje al 2009 con "Sexy Chick" de Guetta y Akon, un tema que puso a todo el mundo a bailar de inmediato.

Con este dio paso a la canción con la que la gente se pregunta cómo algo que está tan bueno puede ser malo, esa es "Bad" de David, Showtek y Vassy.

Después llevó a todo el mundo a sacudirse mientras trabajan y juegan fuerte con "Play Hard" canción del DJ francés con Akon y Ne-Yo.

Un punto clave fue cuando usó la canción "Love tonight " de Shouse, específicamente la parte inicial donde dice "All i need is your love tonight" para pasar a "Give me everything" con Pitbull, Ne-Yo, Afrojack y Nayer.

Ya cerca del final de la noche de dió play a uno de sus más recientes trabajos con Teddy Swims y Tones and I "Gone Gone Gone " y uno bastante emotivo "Without you" con Usher, quien se presentó en el Super Bowl en el 2024.

A pesar del mal clima fanáticos de todo el país y varias partes del mundo, dijeron presente en el concierto de David Guetta en el Estadio Quisqueya. Acudieron personas de provincias como Santiago y extranjeros de países como Colombia y España.

Contó con la presencia de los DJ 's Themba y Joezi, quienes le abrieron el espectáculo de una forma magistral, conocidos por algunos de los asistenets por ejemplo Temba se le conoce por abrir para David en muchas ocasiones.

La puesta en escena finalizó de una forma magnífica y por todo lo algo a son de "Together" colaboración de David, Hypaton y Bonnie Tyler, fuegos artificiales, confeti, luces y hasta la lluvia, todo fue mágico la sincronización de todo, mientras el público cantaba a todo pulmón el escenario se llenó de vida.