Laura Pausini ofrecerá concierto en el Óvalo de la Feria Ganadera en mayo

Laura Pausini regresará el 10 de mayo a República Dominicana con su gira "Yo canto World Tour" tras más de una década sin presentarse en el país,

La empresa SD Concerts anunció este viernes que la artista ofrecerá un concierto en el Óvalo de la Feria Ganadera, ubicado en la avenida George Washington (El Malecón)

Las boletas estarán disponibles en preventa a través de la página de tuboleta.com.do, a partir del 23 de marzo, a las 10:00 a.m., y venta general desde las 10:00 a.m.

Anteriormente, los organizadores anunciaron que la cantante italiana se presentaría en la Arena Santo Domingo, un recinto que se encuentra en construcción desde el año pasado.

Pausini se presentó por última vez en Santo Domingo durante su "Inedito World Tour" en 2012, en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto.