Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Conciertos

Laura Pausini ofrecerá concierto en el Óvalo de la Feria Ganadera en mayo

Anteriormente, los organizadores anunciaron que la cantante italiana se presentaría en la Arena Santo Domingo, un recinto que se encuentra en construcción desde el año pasado. 

Laura Pausini regresará al país con su gira "Yo canto World Tour”.

Laura Pausini regresará al país con su gira "Yo canto World Tour”.Foto: Instagram

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSanto Domingo, RD

Laura Pausini regresará el 10 de mayo a República Dominicana con su gira "Yo canto World Tour" tras más de una década sin presentarse en el país,

La empresa SD Concerts anunció este viernes que la artista ofrecerá un concierto en el Óvalo de la Feria Ganadera, ubicado en la avenida George Washington (El Malecón)

Las boletas estarán disponibles en preventa a través de la página de tuboleta.com.do, a partir del 23 de marzo, a las 10:00 a.m., y venta general desde las 10:00 a.m.

Anteriormente, los organizadores anunciaron que la cantante italiana se presentaría en la Arena Santo Domingo, un recinto que se encuentra en construcción desde el año pasado.

Pausini se presentó por última vez en Santo Domingo durante su "Inedito World Tour" en 2012, en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto.

Tags relacionados