Festituricarnaval 2026 sigue su amplio recorrido musical este fin de semana

La rumba de la alegría de Festituricarnaval 2026 continúa recorriendo el país con un desfile de estrellas de la música dominicana. Este fin de semana la fiesta llegará a Dajabón, Mao Valverde, Pedro Santana y al tradicional Carnavarengue de Río San Juan, llevando música, cultura y diversión para toda la familia.

En los escenarios en vivo estarán reconocidos artistas como Wason Brazobán, Sergio Vargas, Fefita la Grande, Jandy Ventura, Crazy Design, Luís Mugel del Amargue, El Poeta Callejero, Kiko el Presidente, Ashley, Julián Oro Duro, además de los animadores Michael Miguel Holguín, Aquiles Correa y Julio Clemente.

Este domingo 22 el espectáculo llegará a tres destinos del país: En Mao, la ciudad de los más hermosos atardeceres, se presentarán Sergio Vargas, Fefita la Grande, Crazy Design y Ashley.

El mismo domingo en Dajabón, conocida como el lugar donde comienza la patria, actuarán Jandy Ventura, El Poeta Callejero y Kiko el Presidente.

También ese día la mágica ciudad turística de Río San Juan, en el anfiteatro de la Laguna Gri‑Grí, el público disfrutará de un concierto histórico con el ídolo Wason Brazobán y Julián Oro Duro.

Pedro Santana, ese domingo, también disfrutará de los conciertos de la plataforma Festituricarnaval con la actuación artística de Luis Miguel del Amargue.

Los desfiles de carnaval iniciarán a las 3:00 de la tarde, mientras que los conciertos comenzarán a partir de las 6:00 de la tarde, prometiendo jornadas llenas de cultura, música y alegría para toda la familia.

El evento, bajo la producción de Luis Medrano, cuenta con el respaldo del presidente Luis Abinader, quien desde el inicio de su gestión ha impulsado la cultura folclórica y musical como una plataforma fundamental para preservar la identidad dominicana y mantener vigentes a sus protagonistas.

Asimismo, instituciones y empresas apoyan esta celebración cultural, entre ellas el Ministerio de Turismo de la República Dominicana, Cerveza Presidente, Banreservas, Wind Telecom, RD Vial y AYB Electromuebles, junto a diversas entidades gubernamentales y empresas del sector privado comprometidas con el desarrollo cultural del país.

Las comparsas tradicionales, los grupos carnavalescos organizados, los personajes individuales y la música característica de la temporada llenan de color y entusiasmo cada ciudad. Además, los premios que se entregan en cada desfile motivan a los participantes a presentar propuestas cada vez más creativas y espectaculares.

Durante los últimos 35 años, el carnaval dominicano se ha consolidado como una poderosa industria cultural y turística, promoviendo el entendimiento popular, fortaleciendo la identidad nacional y contribuyendo significativamente al crecimiento económico de las comunidades.

Cada año los carnavales se vuelven más creativos, lujosos y sorprendentes, donde el talento de los actores de esta expresión folclórica se luce para ofrecer un espectáculo mágico y vibrante. La música nacional aporta su ritmo contagioso, el swing callejero y el romanticismo de los artistas que el público desea ver.