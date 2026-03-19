The Killers cambia al escenario del Óvalo de la Feria Ganadera

La banda estadounidense The Killers confirmó su regreso a República Dominicana con un concierto el 27 de marzo, en el Óvalo de la Feria Ganadera y no en el estadio de softbol del Centro Olímpico como se había anunciado inicialmente.

El cambio de escenario se debe a temas de renovaciones y de seguridad relacionados a los trabajos de remodelación en el Centro Olímpico, informaron los organizadores.

El nuevo espacio "permitirá garantizar las condiciones necesarias para ofrecer una experiencia de mayor comodidad, seguridad y calidad para todos el público".

Formada en Las Vegas en 2001, The Killers, integrada por Brandon Flowers, Dave Keuning, Mark Stoermer y Ronnie Vannucci Jr., se ha consolidado como una de las bandas de rock más influyentes de las últimas dos décadas.

Con ocho álbumes de estudio, más de 30 millones de discos vendidos y una colección de himnos generacionales como Mr. Brightside

—una de las canciones más reproducidas en la historia de Spotify—, Somebody Told Me, Human, When You Were Young y All These Things That I’ve Done, la banda continúa llenando estadios alrededor del mundo con su poderosa mezcla de rock alternativo, new wave y una energía arrolladora en vivo.

El concierto en República Dominicana formará parte de su próxima gira mundial y promete una experiencia inolvidable para miles de fanáticos que han esperado años por volver a vivir a la banda en vivo en suelo dominicano.

Reconocidos por encabezar los festivales más importantes del mundo, como Glastonbury, Lollapalooza, Coachella y Rock in Rio, The Killers mantiene un legado musical vigente que conecta con múltiples generaciones.

Su puesta en escena dinámica, contundente y cargada de emoción los posiciona como una de las bandas de rock en vivo más aclamadas a nivel global.

Desde el lanzamiento de su álbum debut Hot Fuss (2004), que marcó un antes y un después en la escena musical internacional, la banda ha demostrado una constante evolución con producciones como Sam’s Town, Day & Age, Battle Born y Pressure Machine, reafirmando su capacidad de reinventarse sin perder su esencia.

Ganadores de múltiples Brit Awards, MTV Awards y nominados a los Premios Grammy, The Killers continúan escribiendo su historia como una de las bandas más relevantes del siglo XXI.

El concierto de The Killers en Santo Domingo será producido por SD Concerts. Las boletas están en Tuboleta.com.do