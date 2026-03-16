Rawayana se presentará el 3 de octubre en la Arena del Cibao

La banda venezolana Rawayana, ganadora de premios Grammy y Latin Grammy, se presentará con su gira de arenas ¿Dónde es el after? el próximo 3 de octubre en la Arena del Cibao, en un concierto que llegará a la Ciudad Corazón bajo la producción del reconocido empresario Gamal Haché.

El espectáculo forma parte de la agenda de grandes eventos musicales que continúan fortaleciendo la oferta de entretenimiento en Santiago de los Caballeros.

El productor del evento, Gamal Haché, destacó la importancia de llevar este espectáculo a la ciudad en este momento.

“Este concierto llega a Santiago en un momento muy especial. La provincia vive uno de sus mejores momentos de desarrollo. Existe un gran interés no solo del público local, sino también de personas de otras partes del país y visitantes extranjeros que han incrementado su presencia en los últimos años, lo que convierte a Santiago en una plaza clave para grandes espectáculos”, expresó Haché.

Las boletas estarán disponibles en Uepa Tickets, con preventa exclusiva para clientes Visa Banreservas el próximo martes 17 de marzo, por 24 horas o hasta agotar existencias, mientras que la venta general será el jueves 19 de marzo, válida para todo método de pago.

Reconocida por su energía en vivo y por su innovadora fusión de ritmos caribeños con funk, reggae, soul, house, electrónica y rock, Rawayana se ha consolidado como una de las propuestas más influyentes de la música alternativa latina. El grupo, originario de Venezuela, ha construido una sólida trayectoria internacional que lo ha llevado a presentarse en importantes escenarios alrededor del mundo.

La agrupación ha publicado varios álbumes de estudio, entre ellos Licencia Para Ser Libre (2011), Rawayanaland (2013), Trippy Caribbean (2016), Cuando los Acéfalos Predominan (2021) y ¿Quién trae las cornetas? (2023), producción con la que obtuvo el Grammy al Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo.

También han sido reconocidos con un Latin Grammy a Mejor Canción Pop por “Feriado” y otro a Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina por “Veneka”, consolidando su presencia en la escena musical internacional.

Su más reciente producción, ¿Dónde es el after?, lanzada el 1 de enero de 2026, se convirtió en uno de los debuts más exitosos en la historia del grupo, superando rápidamente los 150 millones de reproducciones en plataformas digitales, lo que reafirma el crecimiento global de la agrupación y su conexión con nuevas audiencias.

La presentación promete una experiencia musical cargada de energía y de los éxitos que han llevado a Rawayana a posicionarse entre las bandas más influyentes de la música alternativa latinoamericana.

El evento cuenta con el patrocinio de Visa y Banreservas.