Rawayana anuncia concierto en Santiago

La agrupación venezolana Rawayana anunció este domingo su concierto en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, bajo la producción de Gamal Haché, como parte de su gira "¿Dónde es el After?".

El líder de la banda, Alberto Horacio Rafael (Beto), confesó a través de sus redes sociales que hizo una apuesta con el pelotero dominicano Fernando Tatís Jr. de presentarse en "La Ciudad Corazón" si la sección criolla ganaba el partido contra Venezuela.

“Bueno… si Dominicana le ganaba a Venezuela, nuestro concierto en el país debía hacerse en Santiago, trato hecho Tatis Jr., ya todo listo con Gamal”, dice un mensaje en el canal de difusión de la cuenta de Instagram del grupo.

“Si ganaba Venezuela, lo hacíamos en Santo Domingo… Así que, a toda la gente de Santiago… Gracias a Tatis Jr. @tatis nuestro concierto será en Santiago”, continúa.

En 2024, Rawayana se presentó por primera vez en Santo Domingo.

Se recuerda que Beto fue el artista invitado de las dos funciones de Juan Luis Guerra en Santiago los días 20 y 21 de febrero.