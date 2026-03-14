Los Oscar se celebran este domingo: estos son los favoritos a ganar

Este domingo 15 de marzo el Dolby Theater de Los Ángeles acoge la entrega de los premios Oscar en su 98.ª edición. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood otorga los galardones entre una lista de nominados encabezada por Los Pecadores y Una batalla tras otra, con 16 y 13 candidaturas, respectivamente.

La cinta de Ryan Coogler protagonizada por Michael B. Jordan ha batido un récord histórico como la película más nominada de la historia de los Oscar. Sin embargo, el fimme que parte como gran favorito es Una batalla tras otra, dirigida por Paul Thomas Anderson. La cinta protagonizada por Leonardo DiCaprio llega a la última gran cinta de la temporada de premios con un impresionante palmarés tras coronarse como la gran triunfadora en los Critics Choice Awards o los Globos de Oro.

Valor sentimental, Marty Supreme y Frankenstein cuentan con nueve nominaciones cada una. Les sigue Hamnet de Chloé Zhao con ocho candidaturas, incluyendo la categoría de mejor actriz principal, en la que su protagonista Jessie Buckley parte como clara favorita tras hacerse con un galardón tras otro durante los últimos meses.

¿HA SABOTEADO TIMOTHÉE CHALAMET SU OPCIONES AL OSCAR?

Con su victoria en los Globos de Oro, el pasado mes de enero, Timothée Chalamet consolidaba su posición como favorito para hacerse con la estatuilla a mejor actor principal en los Oscar. Y, aunque sus controvertidas declaraciones acerca de la ópera y el ballet le convirtieron en el blanco de las críticas, cabe decir que la votación de los académicos ya se había cerrado cuando se desató esta polémica, por lo que no afectará a sus opciones de hacerse con el galardón. Además, no conviene perder de vista en esta categoría a Michael B. Jordan, que se alzó como triunfador en los Actor Awards.

Amy Madigan es una de las preferidas para hacerse con el Oscar a mejor actriz de reparto tras triunfar en los Actor Awards y los Critics Choice por su trabajo en la cinta de terror Weapons, aunque también hay opciones para Teyana Taylor que se llevó el Globo de Oro.

La categoría de mejor actor de reparto se presenta más reñida después de una temporada de premios bastante repartida, y tanto Sean Penn como Jacob Elordi, nominados por Una batalla tras otra y Frankenstein respectivamente, tienen bastante papeletas de alzarse con el galardón. Tampoco hay que olvidar a Stellan Skarsgard por Valor sentimental.

LAS OPCIONES DE SIRAT, REMOTAS

La española Sirat, dirigida por Oliver Laxe, opta a dos estatuillas con las que, no obstante, parece poco probable que acabe alzándose. En la categoría de mejor película internacional, parten como favoritas la noruega Valor sentimental y la brasileña El agente secreto. El filme español también ha sido nominado a mejor sonido, una categoría en la que el trabajo de Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas -que ya han hecho historia al conseguir la primera nominación para un equipo íntegramente femenino- compite con F1: La película, Frankenstein, Una batalla tras otra y Los pecadores. Por otra parte, dos premios que parecen cantados son los de mejor guion original y adaptado para Los pecadores y Una batalla tras otra, respectivamente, tras coronarse como triunfadores en los Writers Guild Awards. En categorías como mejor diseño de vestuario o mejor maquillaje y peluquería parte como favorita Frankenstein, en la que Guillermo del Toro reinterpreta el clásico de Mary Shelley.