Amarfis celebra 26 años de carrera con concierto a casa llena en México

El merenguero dominicano Amarfis celebró por todo lo alto sus 26 años de carrera artística con un espectáculo a casa llena en el Centro de Convenciones Tlatelolco, México, donde reafirmó la gran conexión que mantiene con el público mexicano.

El concierto se realizó el 27 de febrero, fecha que coincidió con el Día de la Independencia de la República Dominicana, lo que convirtió la velada en una celebración doble para los dominicanos presentes.

De manera especial, muchos fanáticos mexicanos asistieron al evento portando la bandera dominicana en un gesto que emocionó al artista.

Durante la noche, Amarfis estuvo acompañado por varios exponentes del merengue de calle y música tropical, entre ellos Mala Fe, Tito Swing, Black Mambo, TNT, Gato Swing y el grupo Grupo Piraña, quienes aportaron energía y ritmo a la celebración.

El intérprete goza de gran popularidad en México, donde ha logrado posicionar numerosos éxitos a lo largo de su carrera. Entre los temas más coreados por el público se encuentran “Spanish Girl”, “Lamento Boliviano”, “Si Te Pudiera Mentir”, “Yemayá”, “La Langosta”, “El Bacalao”, “El Pollo” y “Papá Bocó”, canciones que forman parte de su repertorio más emblemático.

“Me sentí súper contento y orgulloso del tremendo apoyo y la asistencia de mis fanáticos del país azteca. No tengo cómo pagarles el cariño que me brindan cada vez que visito ese hermoso país, el cual considero como mío”, expresó Amarfis al referirse a la experiencia vivida durante la presentación.

El artista destacó además que durante su show el público cantó cada uno de sus temas e incluso solicitó canciones de sus primeras producciones, lo que hizo del evento un momento muy especial dentro de su trayectoria.

“Este aniversario lo voy a llevar en mi corazón”, agregó el merenguero, quien también agradeció a la empresa Elite Producción y a todo su equipo de trabajo por hacer posible una noche que calificó como inolvidable.