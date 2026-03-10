Shakira tiene dos fechas separadas para mayo en el Estadio Hiram Bithorn, dice alcalde de San Juan

Shakira llegará con su gira "Las mujeres ya no lloran world tour" a Puerto Rico.

Después de varias semanas de rumores, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, reveló este martes a Telenoticias que la estrella colombiana ya tiene dos fechas separadas para el mes de mayo en el Estadio Hiram Bithorn.

Además, el mandatario mencionó que se encuentra en conversaciones para que Karol G también se presente en concierto en la ciudad.

Aún no se han anunciado las fechas exactas de la presentación ni la producción encargada. Hasta ahora se conoce que Shakira tendrá dos funciones en el recinto de mayor capacidad en la Isla.