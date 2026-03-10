Keanu Reeves es visto en Boca Chica: el actor está filmando una película, según The Hollywood Reporter

Keanu Reeves, el protagonista de la legendaria trama de ciencia ficción "Matrix", se encuentra en República Dominicana.

El actor canadiense visitó anoche el resturante Boca Marina, ubicado en Boca Chica, municipio de la provincia Santo Domingo, así lo dieron a conocer en la cuenta de Instagram del establecimiento.

Según la publicación, Reeves se tomó fotos con el chef y otros empleados del lugar, además fue captado en un video en una mesa en compañía de otros comensales extranjeros, mientras un grupo de camareros cantaba la versión criolla de la popular canción de cumpleaños "Ay, qué noche tan preciosa" con güira y tambora.

Al parecer, Reeves estaba celebrando el cumpleaños de uno de sus acompañantes.

"Para nosotros fue un inmenso placer recibir al afamado actor Keanu Reeves", dice el post, que rápidamente se lleno de comentarios y se viralizó en redes sociales.

No se ha revelado el motivo exacto de la presencia de Reeves, quien interpreta el personaje principal de la saga "John Wick", en el país. Sin embargo, se especula que podría estar grabando un próximo filme.

De acuerdo The Hollywood Reporter, el largometraje centrado en el agua, que se tituló Shiver cuando Warners lo adquirió el otoño pasado y ahora simplemente se conoce como la película sin título de Tim Miller/Keanu Reeves, se está rodando en la República Dominicana y utiliza enormes tanques de agua para las secuencias en el mar antes continuar su filmación Reino Unido.

Warner pautó el estreno para el 13 de agosto de 2027.