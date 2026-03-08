Bajo lluvia, más de seis mil fanáticos celebraron los 10 años del festival Isle of Light

Más de seis mil personas se congregaron, bajo lluvia, para celebrar los 10 años del festival más importante de la cultura y la música alternativa en el la República Dominicana, Isle of Light, con una cartelera variada en géneros, estilos y diversidad.

Desde las 2:00 de la tarde, Punta Torrecilla, Sans Souci, recibió una descarga musical protagonizada por Garbage (Estados Unidos), Cazzu e Illya Kuryaki & The Valderramas (Argentina), Mon Laferte (Chile), Sofi Tukker (EE. UU.), Cultura Profética (Puerto Rico), Caloncho (México), el dúo Bob Moses (Canadá), Yami Safdie (Argentina), Bb Trickz (España), Chuwi y Caleb Calloway (Puerto Rico), junto a talentos locales como Vakeró, Planta Industrial, Inka y Pororó, entre otros.

La lluvia no paró la fiesta organizada por Mishu, y los seguidores disfrutaron de cada presentación, corearon sus canciones favoritas y vivieron las experiencias diseñadas para entretener en diferentes formas a los fans.

Este año, el festival estrenó el NOMAD Station, su nuevo atractivo. Una instalación multisensorial, con proyecciones 360 sincronizadas con música curada por distintos dj’s. En esta ocasión exhibieron seis distintas experiencias visuales diseñadas por Moto Studio, incluyendo una tecnológica, una infantil, otras ambientales y cerrando con un diseño de discoteca nocturna.

Cabe destacar que Isle of Light contó con tres escenarios principales: Isle of Light, Mishu y Radio Bizarro, cada uno con una curaduría musical distinta que permitió al público recorrer diferentes géneros y propuestas sonoras a lo largo del día.

El escenario Isle of Light reunió algunas de las presentaciones más esperadas de la noche, con actuaciones de Pororó, Caloncho, Cultura Profética, Mon Laferte y Garbage, quienes cerraron la jornada con un show cargado de energía y nostalgia alternativa. Repasaron sus respectivas trayectorias, reuniendo fans que cada vez se iban sumando más, que coreaban cada tema y pedían “otra” al finalizar estos actos.

El escenario Mishu destacó el talento local y regional con presentaciones de Inka, Chuwi, Vakeró, Cazzu, Illya Kuryaki & The Valderramas y el dúo Sofi Tukker, ofreciendo una mezcla de sonidos urbanos, alternativos y electrónicos, y atrayendo a diferentes generaciones a disfrutar de shows preparados especialmente para esta edición del festival.

Mientras tanto, el escenario Radio Bizarro se convirtió en el espacio dedicado a la música emergente, electrónica y propuestas experimentales, con sets de Hyper, Felipe Cruz, Toribio, Yisoz, Yami Safdie, Planta Industrial, Bob Moses, Bb Trickz, KILIMANJARO y Caleb Calloway.

Una vez más, Isle of Light se convirtió en escenario de protección para nuevos talentos, de punto de encuentro para grandes artistas con sus fans en República Dominicana, de escenario para traer cantantes al país por primera vez y de celebración del arte, música, creatividad y originalidad.

Resaltando la importancia que tiene para ellos presentarse en plataformas como Isle of Light, los artistas aplaudieron la diversificación y riqueza musical y cultural que abarca este festival, destacándolo como uno de los espacios de mayor apertura para talentos de todo el mundo.

La propuesta del festival también incluyó zonas gastronómicas en colaboración con Casa Ducho, bares temáticos, plataformas de sostenibilidad y activaciones de marca que permitieron al público disfrutar de una experiencia completa que combina música, cultura y comunidad.