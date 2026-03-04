Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

El festival Isle of Light 2026 presenta sus novedades

El festival Isle of Light prepara la cartelera de su décima edición, este sábado 7 de marzo de 2026 en el Parque Punta Torrecilla, en Sans Soucí, Santo Domingo Este.

El festival Isle of Light 2026 está listo para celebrar su décima edición este sábado 7 de marzo en el Parque Punta Torrecilla, Sans Soucí, en Santo Domingo Este.

Este año estrenará Nomad Station, un club móvil que viaja, se despliega y se transforma en un espacio inmersivo diseñado para adaptarse a cualquier tipo de evento. Cuenta con aire acondicionado y experiencias audiovisuales multi sensoriales. 

Además, el festival incluirá un Kidz Club, lleno de pop bops y energía divertida para los más pequeños.

El atardecer tomará forma en The Sunset Lounge junto a Arialdo AP, creando la transición perfecta hacia la noche. 

Luego llegará Amasónico con Hunters of the Alps; seguido de Studio 54 con Sesso, y el cierre estará a cargo de Alejandro TOCA y Boundary.

Estas experiencias se suman a la cartelera oficial que se realizará en tres escenarios, liderados por Garbage (Estados Unidos), Cazzu e Illya Kuryaki & The Valderramas (Argentina); Mon Laferte (Chile), Sofi Tukker (Estados Unidos), y Cultura Profética (Puerto Rico); adicionalmente con Caloncho (México), el dúo Bob Moses (Canadá), Yami Safdie (Argentina), Bb trickz (España), Chuwi y Caleb Calloway (Puerto Rico), junto a talentos locales como Vakeró, Planta Industrial, Inka y Pororó, entre otros.

Esta edición llega en un momento histórico para Mishu, luego de que la preventa 2026 superará todas las anteriores combinadas, registrando un crecimiento del 138% en la venta de “boletas ciegas” antes de revelar el cartel. 

