Isabel Pantoja celebrará 50 años de trayectoria en Altos de Chavón junto a la Sinfónica Nacional

La artista española regresará a presentarse en República Dominicana el próximo 23 de mayo, en el anfiteatro de Altos de Chavón, con su gira mundial “50 Aniversario”, en una producción concebida por ED Live.

En esta ocasión, el repertorio será interpretado en versión sinfónica, acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional, cuya presencia aporta autoridad y rigor musical a la velada. Las entradas están disponibles desde este miércoles 4 de marzo en Uepa Tickets, marcando el inicio de la cuenta regresiva hacia una de las noches más esperadas de la temporada.

La dirección estará a cargo del maestro Amaury Sánchez, figura clave en la evolución de la escena sinfónica dominicana, quien asume el reto de traducir la intensidad emocional de Pantoja al lenguaje orquestal. Temas como Marinero de luces, "Así fue", "Se me enamora el alma", "Era mi vida él" y "Hoy quiero confesarme" adquirirán otra dimensión, arropados por una sonoridad amplia, dramática y elegante.

El 23 de mayo no será solo un concierto más en agenda. Será una cita con una exponente que hizo de sus canciones la banda sonora de tantas vidas y que, cinco décadas después, sigue dialogando con su público desde la emoción y la elegancia.

