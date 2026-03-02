Zhamira Zambrano tendrá su primer concierto en Santo Domingo

Zhamira Zambrano se presentará por primera vez con su concierto propio en República Dominicana.

A través de sus redes sociales, Zambrano dio a conocer que la presentación se llevará a cabo el próximo 23 de mayo en Hard Rock Café Santo Domingo en Blue Mall.

La cantante venezolana anunció su gira "Curita para el corazón tour", que corresponde a su álbum homónimo.

La artista también llegará a otras ciudades como San Juan (Puerto Rico), Miami (Estados Unidos), Nueva York (Estados Unidos), Orlando (Estados Unidos), Santiago (Chile) y Lima (Perú).

Conocida por éxitos como "Dicelo", "Estrellita" y "Extrañándote", Zambrano saltó a la fama en el año 2016 por su participación en el concurso internacional de talentos La Banda.

Zambrano es esposa del exponente urbano puertorriqueño Jay Wheeler, con quien tiene una hija, Aiunii, de 1 año.

En noviembre de 2025, lanzó su álbum de estudio debut "Curita para el corazón tour", que incluye colaboraciones con Jay Wheeler, Greeicy y Kennyy.