Maroon 5 llegará el 1 de mayo a Altos de Chavón

Maroon 5 llegará el próximo 1 de mayo al Anfiteatro de Altos de Chavón, en Casa de Campo, La Romana, bajo la producción de SD Concerts.

Este sería el segundo concierto del grupo de rock en el país. En 2010, Adam Levine, James Valentine, Matt Flynn y Jesse Carmichael se presentaron por primera vez en el Estadio Olímpico.

La banda estadounidense canceló sus presentaciones en Santo Domingo y Punta Cana en el año 2022.

En 2017, Maroon 5 también tuvo que anular su presentación en Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana ante la entrada del huracán Irma a territorio dominicano.