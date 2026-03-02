"Festituricarnaval 2026" reúne más de 20 artistas en multitudinarias presentaciones por el país

En un despliegue de música y fervor patriótico, el "Festituricarnaval 2026" movilizó el fin de semana a más de 375,000 personas en todo el territorio nacional durante varios conciertos simultáneos, informaron sus promotores.

La jornada musical combinó la tradición del carnaval con la celebración del 182° aniversario de la Independencia Nacional.

Bajo el respaldo del presidente Luis Abinader, el evento no solo fue una "rumba colectiva", sino una demostración de cohesión social, afirmó el productor Luis Medrano.

Representantes de la música dominicana como el merengue tradicional y el típico y la bachata hasta la salsa y las fusiones urbanas confluyeron en diversos escenarios del país.

Entre los artistas figuraron Omega, Jandy Ventura, Toño Rosario, Los Hermanos Rosario, Pochy Familia, Bonny Cepeda, Eudis el Invencible y Rochy RD.

Asimismo, el escenario fue honrado por la presencia de Jossie Esteban, Steffany Constanza, Crazy Design, Shadow Blow, Bullin 47, Chimbala y Peña Suazo.

Por igual, Miriam Cruz, Mozart La Para, Químico Ultramega, Narciso el Pavarotti, Poeta Callejero y Sexappeal.

Chimbala fue uno de los atractivos del "Festituricarnaval 2026", que recorrió varios pueblos del país.

Steffany Constanza cuando se presentaba en la plataforma de "Festituricarnaval 2026".

Desde La Vega, Samaná y Cotuí, pasando por Montecristi, Nagua, Sánchez y Pedernales, hasta Fantino, Puerto Plata, San Francisco de Macorís y el Gran Santo Domingo, la festividad no se detuvo.

"El espíritu de la patria se adueñó de cada plaza, reafirmando que cuando la cultura y la identidad son protagonistas, la música se convierte en el latido del corazón del pueblo", resaltó Medrano.

También puntualizó que "el espaldarazo del presidente Luis Abinader ha sido la pieza fundamental para convertir estas celebraciones en una industria que genera empleos y dinamiza la economía local".

Luego agregó: "Las plataformas musicales generan impuestos y el Estado multiplica la inversión a través del alto consumo de productos que estas ventas generan".

El evento, resaltó Medrano, reunió a familias enteras padres, hijos y abuelos— que compartieron durante varias horas.