Latin Music Tours celebra 25 años como marca país

El Latin Music Tour ha dejado de ser solo una cita obligada para los amantes de la música tropical y urbana. Iniciado en el año 2001 en los hoteles de Playa Bávaro, este evento ha atraído a miles de turistas, posicionándose como un referente en la escena musical tropical.

A lo largo de sus 25 años, el Latin Music Tour ha sido un pilar del turismo en playas y hoteles de la región, impulsando géneros como el merengue, la bachata y otros ritmos internacionales, afirmó Fernando Quezada, productor ejecutivo del evento artístico y turístico.

Es un escaparate de nuestra cultura, permitiendo que visitantes de todo el mundo, además de disfrutar de las bellezas de Puerto Plata y Punta Cana, conozcan de cerca el arte y la música dominicana.

El Hard Rock Hotel & Casino, uno de los principales anfitriones del evento, ha sido clave en esta historia, albergando alrededor de 14 presentaciones a lo largo de los años, consolidándose como un símbolo del Latin Music Tours.

Este año, se espera la participación de entre 400 y 500 turistas de diferentes países, reafirmando su impacto.

En Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana, el evento se ha celebrado del 2011–2019 (nueve ediciones); del 2020-2022 (tres ediciones) y 2025-2026 (dos ediciones).

El Latin Music Tours hoy se consolida como el evento musical de mayor proyección turística en la República Dominicana, un fenómeno que trasciende el espectáculo para convertirse en motor de viajes, ocupación hotelera y dinamización económica en los principales polos del país.

La edición 2026, que celebrará las bodas de plata en Hard Rock Hotel & Casino, está registrando una demanda internacional sin precedentes.

Desde Puerto Rico, Nueva York, España y Colombia, agencias de viajes y touroperadores han comenzado a gestionar paquetes con semanas de antelación, evidenciando que el Latin Music Tour ya forma parte del calendario cultural de miles de viajeros.

“Estamos teniendo una demanda muy especial para la celebración de las bodas de plata del Latin Music Tour, para cuya versión hemos articulado un ‘line up’ integrado por los artistas de momento en la bachata, el merengue, la salsa y la música urbana”, resaltó hace unos días Fernando Quezada.

Este año el Latin se celebrará del 14 al 16 de agosto, con las actuaciones de Toño Rosario, El Blachy y Miriam Cruz, el viernes 14 de agosto; al mediodía del sábado 15, Pool Party con La Insuperable y Los Kompa y en la noche Omega, Elvis Martínez y Dalvin La Melodía.

Lo que comenzó como una apuesta por combinar música y turismo se ha transformado en una marca país. Cada edición ha logrado reunir a fanáticos que no solo buscan conciertos, sino una experiencia integral: playa, gastronomía, cultura y entretenimiento en un mismo destino, resaltó Quezada.