Luis Miguel del Amargue y Bulín 47 en el cierre del Carnaval Vegano 2026 este viernes 27 de febrero

El concierto del cierre del Carnaval Vegano este viernes 27 de febrero contará con la música de Luis Miguel del Amargue y Bulin 47, después del desfile de carrozas, comparsas y personajes de los diablos cojuelos.

La cita es a las 7:00 de la noche en la súper tarima de la avenida Pedro A. Rivera, donde cada año se reúne la multitud, para disfrutar de la alegría de esta tradición cultural y folklórica.

El evento llega a los hogares por televisión nacional e internacional a través de Microvisión, Canal 10 de Telecable Central, y Luna TV, Canal 25, en Santiago y para todo el país.

La producción general del Carnaval Vegano 2026 está a cargo de Heriberto Medrano Holding Group y Grupo Medrano.

Las transmisiones y los conciertos del Carnaval Vegano 2026 contarán con la animación de Caroline Aquino, Oliver Peña, Ariel Puntiel, Pamela Guzmán, Moisés Salcé, Claribel Adames, Milly de Moya, Carlos Sánchez, Naishme de los Santos, Alberto Vargas, Los Nobel Poppys, Adalberto Crespo y Bray Vargas, entre otros.