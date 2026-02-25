"Festi-turicarnaval 2026" reunirá 40 atracciones artísticas en 11 conciertos por RD

La plataforma de conciertos "Festi-turicarnaval" celebra su vigésima edición este fin de semana con 40 atracciones artísticas en 11 conciertos que recorrerán 18 ciudades, incluyendo La Vega, Puerto Plata y San Juan de la Maguana.

"Festituricarnaval" se irá de rumba este viernes 27 y sábado 28 de febrero y el 1 de marzo, con el respaldo del gobierno de Luis Abinader y la producción del empresario Luis Medrano.

El carnaval, más que una fiesta, es el espejo del alma de nuestros pueblos, es el momento donde el folclor y la herencia de nuestros ancestros se funden en un solo abrazo colectivo, resaltó Medrano.

Bajo la consigna "¡Que viva la cultura y viva el carnaval!", el presidente Luis Abinader da apoyo a la iniciativa que estará presente en ciudades fundamentales para el desarrollo de la industria cultural.

La ruta del color y el ritmo llegará a La Vega, Santo Domingo, Dajabón, Montecristi, Mao Valverde, Puerto Plata, Cotuí, Jarabacoa, Constanza, Samaná, Nagua, Sánchez, San Francisco de Macorís, Hato Mayor, Pedernales, Bonao, Fantino, Río San Juan y San Juan de la Maguana.

En la cartelera figuran Los Hermanos Rosario, Fernando Villalona, Toño Rosario, Omega, Pochy Familia, Bonny Cepeda, Jandy Ventura, Sexappeal.

También Chiquito Team Band y Crazy Design, Shadow Blow, Bullin 47, Poeta Callejero, Steffany Constanza, Luis Miguel del Amargue, Mozart La Para, Eudis el Invencible, Sergio Vargas y Kinito Méndez.

Por igual, Ramón Orlando, Peña Suazo, Miriam Cruz, Jossie Esteban, Eddy Herrera, Julián Oro Duro, El Clasico, Silvio Mora, Narciso el Pavarotti, Raquel Arias, Fefita la Grande, El Rubio del Acordeón, Blachy, Yovanny Polanco, Marcel, Chimbala y Davicito Kada.

“Este encuentro de merengue, bachata, música típica y urbana representa un aporte vital para la industria del entretenimiento, logrando dinamizar la economía desde abajo y reafirmando nuestra identidad cultural. El folclor es la columna vertebral de nuestra soberanía nacional; es la fuerza que une a las familias y dignifica el trabajo de los artistas”, expresó el equipo de producción del Festituricarnaval.

Más de 18 empresas de servicios (sonido, luces, seguridad, animadores) y cientos de trabajadores informales, vendedores ambulantes y carperos, ven fortalecido su sustento gracias a esta plataforma creada por la industria nacional de la alegría: el Emporio Luis Medrano.