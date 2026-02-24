Shakira volverá a cantar frente a la Gran Pirámide de Guiza en abril de 2026

La colombiana Shakira anunció este martes que se presentará el próximo 7 de abril de 2026 frente a la Gran Pirámide de Guiza, en Egipto, como parte de su gira internacional ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, en lo que marcará su regreso a ese emblemático escenario casi dos décadas después de su actuación allí en 2007.

La artista incluyó este espectáculo dentro del recorrido global de su más reciente gira, con la que promociona su último trabajo discográfico y con la que ha reafirmado su vigencia como una de las figuras más influyentes del pop latino a nivel mundial.

El concierto en Guiza tendrá un carácter simbólico al representar el reencuentro de Shakira con una de las siete maravillas del mundo antiguo que aún se conserva en pie y donde ya había actuado en 2007 durante su gira ‘Fijación Oral’.

«La presentación destaca el reencuentro de la artista con el monumento, la fusión cultural vinculada a sus raíces y el impacto global de su gira actual», informó su equipo de prensa en un comunicado.

Un show exitoso

‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ es una de las giras más ambiciosas de la colombiana y contempla presentaciones en América, Europa, Asia y Oriente Medio, consolidando su alcance global y el respaldo de millones de seguidores.

Durante el mes de abril Shakira también se presentará en Aqaba (Jordania), Doha (Catar), Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) y las ciudades indias de Bombay y Nueva Delhi.

El espectáculo, que comenzó hace un año en Río de Janeiro, se convirtió en la gira latina más exitosa de 2025, con más de 3,8 millones de espectadores hasta diciembre, y consolidó a la colombiana como un fenómeno cultural y económico capaz de llenar estadios en países como Colombia, México, Chile o Ecuador.

En su país natal, por ejemplo, agotó entradas en Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali, con conciertos que generaron millones de dólares en impacto económico y movilizaron a miles de seguidores dentro y fuera de las ciudades.