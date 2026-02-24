Emmanuel estuvo hospitalizado tras problema de vértigo antes de concierto con Mijares en México

El cantautor mexicano Emmanuel se disculpó este lunes por su ausencia en el concierto que ofrecería en Jardines de México la noche del sábado 21 de febrero como parte del espectáculo “Twor amigos”, junto a Manuel Mijares, por complicaciones de salud.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el artista de 70 años destacó el esfuerzo que hizo su colega para realizar la presentación en solitario y cumplir con la fanaticada que asistió para disfrutar de la música de ambos.

Asimismo, el intérprete de "La chica de humo" confirmó que estuvo hospitalizado tras presentar un problema de vértigo antes de salir al escenario.

“Antes que nada quiero mandarle un saludo a Mijares, amigo, que ayer salió a cantar a Jardines de México en solitario. No pude salir yo con él porque en último momento tuve un problema de vértigo y ustedes saben que eso anula completamente cualquier posibilidad de actuar”, dijo.

“A todos los medios y a todos mis fans, les quiero agradecer de corazón. Ya estoy bien… estoy saliendo del hospital. Estaré con ustedes nuevamente cantando”, concluyó.

El año pasado, el músico también pospuso una presentación de su gira con Mijares por un severo cuatro de influenza.

"Con mucha tristeza y con vergüenza les digo que el show de mañana de Twor Amigos en Monterrey se tiene que posponer, porque me dio influenza", anunció en ese entonces.