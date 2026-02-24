Beto Cuevas regresa a Santo Domingo con su concierto acústico en el Teatro Nacional

El icónico cantautor chileno Beto Cuevas, una de las voces más influyentes del rock en español, regresa a la República Dominicana con su esperado espectáculo “Beto Cuevas – Acústico”, el próximo sábado 23 de mayo de 2026 a las 8:30 de la noche, en la prestigiosa sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, bajo la producción de SkyPro.

Luego de una exitosa gira que lo ha llevado por importantes escenarios de toda Latinoamérica, y con próximas presentaciones en los Estados Unidos; Beto Cuevas llega a Santo Domingo.

El evento promete ser una noche inolvidable, un recorrido exquisito por los grandes éxitos que marcaron una generación, incluyendo los emblemáticos temas de La Ley, banda con la que alcanzó reconocimiento internacional, así como sus más destacados éxitos como solista. Canciones que han trascendido el tiempo y que siguen siendo parte fundamental de la historia del rock latinoamericano.

Un concierto para recordar las memorables presentaciones como el legendario MTV Unplugged de La Ley, considerado uno de los momentos más emblemáticos en la trayectoria del artista.

Las boletas estarán disponibles a través de www.tuboleta.com.do.