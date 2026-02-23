Servando y Florentino regresan a Santo Domingo con su nueva gira “Se buscan: vivos o inmortales”

Después de conquistar 19 países, con 55 conciertos y más de 200,000 personas reunidas en su regreso a los escenarios, los hermanos venezolanos Servando y Florentino regresan a Santo Domingo con su nueva gira mundial Se Buscan: Vivos o Inmortales, World Tour.

El concierto se realizará el sábado 25 de abril en el Óvalo Feria Ganadera, con una propuesta escénica especialmente diseñada para el público dominicano. La noche promete un recorrido por los grandes clásicos que marcaron a toda una generación, junto a una propuesta sonora renovada que define esta nueva etapa artística del dúo.

En el corazón de esta gira está su más reciente producción discográfica, un álbum conceptual dedicado a la salsa, el género que los vio nacer y que ahora reinterpretan con una visión contemporánea, que incluye colaboraciones con artistas como Maelo Ruiz, Porfi Baloa, Rawayana y Neutro Shorty y que ha tenido impacto en las principales listas de Venezuela, Colombia, Ecuador y Chile.

Se Buscan: Vivos o Inmortales no es solo una gira, sino una experiencia generacional diseñada tanto para reconectar con quienes crecieron con sus canciones como para presentar la salsa a nuevas audiencias desde una narrativa fresca, poderosa y actual.

Como antecedente, la gira “En Tu Ciudad World Tour” (2022) registró múltiples sold outs y se consolidó como uno de los regresos más exitosos de un dúo venezolano en la música latina. Se Buscan: Vivos o Inmortales – World Tour proyecta más de 60 ciudades alrededor del mundo, consolidando a Servando y Florentino como figuras vigentes en la escena internacional.

La producción local del espectáculo en República Dominicana estará a cargo de PAV Events, empresa reconocida por presentar importantes eventos internacionales en el país en los últimos años. Con una visión enfocada en elevar los estándares de producción y experiencia del público, PAV Events apuesta por un montaje de alto impacto técnico y artístico para esta cita histórica, consolidando a República Dominicana como una plaza clave en el circuito latino de grandes giras.

PREVENTA EXCLUSIVA VISA

Las entradas estarán disponibles en preventa exclusiva para clientes Visa a partir del miércoles 25 de febrero durante 48 horas, con un 10% de descuento. Terminada la preventa, los boletos estarán a la venta para el público general a través de UEPA TICKETS.