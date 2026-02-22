Grupo Niche reconquista su público en Santo Domingo en una noche marcada por el recuerdo a Willie Colón

Niche reafirmó su idilio con el público dominicano. La agrupación colombiana eligió el escenario del Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua para dar inicio a su gira "Niche Disco Tour", logrando un lleno total de un público entusiasta que se mantuvo vibrante hasta la madrugada del domingo.

Ataviados en elegantes trajes color crema, los integrantes de la orquesta —fundada por el maestro Jairo Varela— irrumpieron en escena con una descarga de éxitos que incluyó "Prueba de fuego", "Eres", "Romance 1" y la infaltable "Ana Milé", tema que puso de pie a la audiencia en un coro unísono.

La nueva etapa de la agrupación, liderada por las voces de Alejandro Íñigo, Fito Echeverría, Álex Torres y Luis Araque, demostró una solidez vocal que honra el legado de Varela.

Durante la velada, los cantantes hicieron una pausa para agradecer la hospitalidad dominicana y también expresar su pesar por el fallecimiento del astro puertorriqueño de la salsa Willie Colón, el mismo día de la presentación de Niche en Santo Domingo.

El repertorio recorrió himnos de la salsa como "Nuestro Sueño", "Sin sentimientos", "Gotas de lluvia" y "La cárcel". La energía fue tal que el público aprovechó cada rincón del teatro para improvisar pistas de baile.

Michel, veterano salsero dominicano, tuvo una breve participación durante el concierto del Grupo Niche en el hotel Jaragua.

La noche contó con la participación especial de Michel "El Buenón", quien aportó el toque local a la gala.

El cierre oficial llegó tras dos horas de música con clásicos como "Cali Pachanguero" y "Buenaventura y Caney". Ante la insistencia de un público que se negaba a marchar, la banda regresó a tarima para culminar con "Mujer de novela" y "Atrevida".

El evento, producido por Amable Valenzuela (Valenzuela Productions), contó con el pre-show de Sazotiando con Efre, una propuesta de DJ acompañada de percusión en vivo, y la actuación del salsero venezolano Jhon Salgado, quien rindió tributo a Willie Colón durante su set de 45 minutos. La conducción estuvo a cargo de los animadores Jay Capellán y Yamely Gómez.