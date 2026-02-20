Natti sobre su regreso a los escenarios: “Estoy disfrutando de la bendición más grande que Dios me ha regalado”

Natti Natasha respondió a quienes piden su regreso a los escenarios tras el año pasado posponer el lanzamiento de su próximo gira de conciertos por su embarazo.

Durante su discurso como ganadora de la categoría Álbum del Año-Tropical con ‘En Amargue’ de Premio Lo Nuestro 2026, la artista dominicana afirmó que actualmente está dedicada a su familia y a sus hijas, Vida Isabelle, de 4 años, y Dominique Isabelle, de 3 meses.

La cantante de música urbana y tropical ganó la estatuilla de Mejor Canción Dembow con ‘Dem Bow’, su colaboración con el panameño Nando Boom.

“Gracias primero a Dios, que está presente en nuestro hogar, en todo lo que hacemos, en todo el proceso, en estas bendiciones que me ha dado la oportunidad de tener y de ser feliz realmente”, dijo.

Asimismo, Natti agradeció a sus fanáticos por apoyarla y ser pacientes durante su proceso de maternidad, así como a sus compatriotas y a su colega Romeo Santos, quien produjo el disco galardonado.

“Gracias desde lo más profundo a todos mis fanáticos por estar en todos los procesos. Sé que me preguntan muchas veces, porque cuando grabé este proyecto estaba embarazada de Vida y cuando lo lancé estaba embarazada de Dominique, así que ahora mismo estoy disfrutando de ese proceso tan mágico y tan único en mi vida”, añadió.

“Muchas veces me preguntan: ¿Cuándo Natti vuelve a los escenarios? y digo: Ahora mismo estoy disfrutando de la bendición más grande que Dios me ha regalado, cuando volvamos al escenario, lo vamos hacer con toda la entrega y toda la pasión como siempre lo hemos hecho, así que gracias por estar presente en todo el proceso y gracias por esperar”, concluyó.