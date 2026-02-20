“Di Blasio & Friends 3”, canciones emblemáticas y voces dominicanas junto a El Piano de América

La tercera edición de un recital histórico, que nació de la creatividad del empresario Pedro García, “Di Blasio & Friends" se presentó la noche de este jueves en la sala principal, Carlos Piantini, del Teatro Nacional Eduardo Brito.

El músico argentino Raúl Di Blasio deleitó una vez más al público dominicano con el sonido de su piano junto a sus músicos y a los artistas dominicanos Nathalie Hazim, Diomary La Mala, Manerra y Badir.

Al inicio de su conciero, a las 8:50 de la noche, Di Blasio nombró Repúbica Dominicana como su casa y detacó la virtud que tienen los dominicanos de "saber escuchar y disfrutar".

"Gracias, mis queridos dominicanos, por permitirme de estar una noche más en este escenario mágico", expresó Di Blasio provocando los aplausos de los cientos de asistentes.

Durante dos horas y media, Di Blasio tocó "en casa" las canciones más emblemáticas de la música romántica.

Con sus músicos, El Piano de América presentó por primera vez en el país su propia versión de la pieza “Piano”, de Bebu Silvetti, a la cual tituló "Piano, piano". Así como también interpretó “Me quiere, sí me quiere”, “Corazón de niño”, "Por amor", del maestro Rafael Solano, y “Hasta que te conocí”, de Juan Gabriel.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando reveló la historia de cómo José Antonio Molina estuvo presente en el crecimiento de su carrera cuando trabajó en su producción más importante después de conocer a su madre en una visita al programa del fenecido comunicador Freddy Beras-Goico.

“Me entregó una tarjeta con el teléfono y lo guardé en la chaqueta”, narró Di Bladio entre sonrisas. “En el aeropuerto, frente a un teléfono, metí la mano en el bolsillo y apareció aquel papel. Lo llamé y le ofrecí el trabajo… todo está escrito”, contó.

En la fase final de la presentación, Nathalie Hazim, Diomary La Mala, Manerra y Badir acompañaron a Di Blasio con la interpretación de sus respectivas canciones.

El pianista y los cantautores finalizaron a las 11:30 de la noche con un homenaje a Juan Luis Guerra que incluyó la interpretación de "Tú" y "Bachata rosa".