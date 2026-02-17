Un plan para atacar un concierto de Taylor Swift da lugar a cargos de terrorismo contra un hombre de 21 años

Los fiscales austriacos presentaron el lunes cargos relacionados con terrorismo contra un acusado de 21 años que, según dicen, planeaba llevar a cabo un ataque en uno de los conciertos de la superestrella Taylor Swift en Viena en agosto de 2024.

La Fiscalía de Viena indicó en un comunicado que el acusado, cuyo nombre no se dio a conocer, había declarado su lealtad al grupo Estado Islámico compartiendo material de propaganda y vídeos a través de varios servicios de mensajería.

La Fiscalía de Viena acusa también al acusado de haber “obtenido instrucciones en Internet para la construcción de una bomba de metralla basada en el explosivo triperóxido de triacetona” habitualmente utilizado por el EI, y de haber producido una pequeña cantidad de dicho explosivo.

Los fiscales también afirman que el acusado había realizado “varios intentos” de comprar armas ilegalmente fuera del país y traerlas a Austria.

La Fiscalía de Viena planea iniciar una causa penal contra el sospechoso anónimo en Wiener Neustadt, una ciudad cercana a la capital austriaca.

El portavoz de la fiscalía de Viena confirmó a The Associated Press que el acusado se encuentra detenido. Los medios austriacos identificaron al sospechoso como Beran A. y afirmaron que fue arrestado en agosto de 2024.

Las autoridades austriacas cancelaron tres shows de Taylor Swift planeados en Viena para agosto de 2024 después de afirmar que frustraron un aparente complot para atacar las actuaciones.

Estados Unidos proporcionó información que alimentó la decisión de cancelar los conciertos.

Estados Unidos mantiene un enfoque constante en su misión antiterrorista. Trabajamos estrechamente con socios de todo el mundo para monitorear e interrumpir las amenazas. Como parte de esa labor, Estados Unidos compartió información con socios austriacos para permitir la interrupción de una amenaza a los conciertos de Taylor Swift en Viena, declaró el entonces portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, en agosto de 2024.