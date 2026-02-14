Habilitan nuevas boletas para los conciertos de Juan Luis Guerra en el Estadio Cibao

Habilitaron nuevas boletas para los conciertos de Juan Luis Guerra en el Estadio Cibao, los días 20 y 21 de febrero, según informó la producción de Saymon Díaz.

Las nuevas boletas están disponibles para todas las áreas del recinto, según se puede observar en la página web de Tuboleta.com.

Se recuerda que, en diciembre se anunció el ‘sold out’ de la función del 21 de febrero en menos de 24 horas y luego se abrió la fecha del 20 de febrero.

Los precios de las entradas van desde RD$ 2,400 a RD$ 19,200.

Localidades y precios

S. Guest A2,-A5 Fila A-C RD$ 19,200

S. Guest A2,-A5 Fila D-G RD$ 16,800

S. Guest A2,-A5 Fila H-X RD$ 14,400

S. Guest A1,A6 RD$ 12,000

S. Guest A9,A10 RD$ 9,600

S. Guest A7,A8,A11,A12 RD$ 7,200

VIP B1-B6 RD$ 5,040

Gradas RD$ 2,400

Guerra (Santo Domingo, 1957) está celebrando sus más de 40 años de carrera, convertido en uno de los grandes representantes actuales de la música caribeña gracias a sus fusiones de merengue, bachata, salsa, jazz y otros ritmos dominicanos.

Más de 20 premios Grammy, además de otros muchos galardones y ventas millonarias, acreditan una consolidada trayectoria que explotó internacionalmente con el disco 'Bachata rosa' (1990), con el se pusieron de moda esos ritmos en muchos países del mundo.

En las actuaciones de 2025 el público internacional disfrutar de un recorrido por todos sus grandes éxitos, como 'La bilirrubina' o 'Burbujas de amor', sin olvidar canciones de sus trabajos más recientes: el álbum 'Entre mar y palmeras' (2022) y el miniálbum 'Privé' (2020).