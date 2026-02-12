Shadow Blow inicia gira de conciertos en Europa tras el éxito de "Zaza"

El artista urbano Shadow Blow continúa consolidando su carrera a nivel internacional con el inicio de una ambiciosa gira por Europa, que lo llevará a presentarse en importantes ciudades de España, Holanda, Italia, Suiza, entre otros destinos clave del continente.

Bajo el manejo de la compañía 212 Music, esta gira llega como resultado directo del rotundo éxito alcanzado durante el año 2025, periodo en el que Shadow Blow logró posicionar varios temas en plataformas digitales y radios internacionales, además de realizar colaboraciones de alto perfil con reconocidos artistas de la escena urbana. Estos logros lo colocaron en un punto cumbre de su carrera, reafirmando su impacto y crecimiento artístico.

Como reflejo de este gran momento, Shadow Blow fue doblemente nominado a los Premios Soberano, el máximo galardón del arte y la música en República Dominicana, en las categorías Artista Urbano del Año y Colaboración del Año, distinciones que consolidan su relevancia y aporte al género urbano.

El punto culminante de este exitoso año fue su histórica presentación en la Arena del Cibao, donde Shadow Blow logró un sold out, convirtiéndose en uno de los pocos exponentes del género en alcanzar este importante hito. Este logro marcó un antes y un después en su trayectoria artística y evidenció la sólida conexión con su público.

Durante la gira europea, Shadow Blow presentará un show cargado de energía, sus más recientes éxitos y un recorrido por los temas que lo han posicionado como una de las figuras más influyentes del movimiento urbano actual.

Con esta expansión internacional, Shadow Blow reafirma su compromiso de llevar la música urbana dominicana a nuevos escenarios, demostrando que su propuesta artística trasciende fronteras y continúa ganando reconocimiento a nivel global.