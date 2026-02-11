Shakira protagonizará concierto gratuito en playa de Copacabana en mayo

Shakira ofrecerá el concierto más grande de su carrera el 2 de mayo de 2026.

El alcalde de Río, Eduardo Paes, confirmó que la multipremiada artista será la protagonista del emblemático espectáculo en la playa de Copacabana, “Todo Mundo no Rio”, que se espera atraiga a más de un millón de asistentes.

La colombiana completará una trilogía histórica de divas del pop que comenzó en el 2024 con Madonna, quien reunió más de 1.5 millones de personas en su presentación, y continuó con Lady Gaga, quien en 2025 tuvo una convocatoria de 2.1 millones de espectadores.

Britney Spears podría regresar a los escenarios en el concierto más grande de la historia en Brasil Lea también

Según Dário Caríoca, nombres como U2, Britney Spears y Justin Bieber fueron barajados por la industria, pero el éxito masivo de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” y el profundo vínculo que mantiene con el público brasileño convirtieron a Shakira en la elección definitiva para el evento patrocinado por Corona y la productora Bonus Track.

Cabe destacar que Shakira domina el idioma oficial de Brasil desde los 18 años al descubrir la acogida que su música estaba teniendo en ese país.