Anuncian concierto “Al Ritmo de la Bahía”, una bienvenida a las ballenas

El Clúster Turístico de Samaná (CTS) y la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Samaná (AHETSA) anunciaron el concierto de bienvenida a las ballenas jorobadas denominado “Al Ritmo de la Bahía”, el próximo 14 de febrero en la Marina de Puerto Bahía Samaná a las 6:00 P.M, con la participación estelar de Maridalia Hernández, Adalgisa Pantaleón, Roger Zayas y Frank Ceara, bajo la dirección musical del maestro Pengbian Sang, con una magnífica orquesta integrada por virtuosos músicos y un coro de primera.

Este evento es una iniciativa concebida para consolidarse como una actividad emblemática para darle las cálidas bienvenidas a las ballenas jorobadas del Atlántico Norte, que llegan desde lugares tan lejanos y fríos como Groenlandia e Islandia, y vienen a pasar el invierno en el cálido santuario marino de la Bahía de Samaná entre el 15 de enero y el 31 de marzo.

Así lo informó el presidente del Clúster Turístico de Samaná, Javier Lara Reinhold, quien explicó que el objetivo de “Al Ritmo de la Bahía” es fortalecer el posicionamiento el hermoso destino de Samaná y de manera especial celebrar el invaluable tesoro natural que representa la visita anual de las ballenas jorobadas a esta hermosa bahía.

“Este concierto constituye una pieza clave de nuestra estrategia institucional de promoción del destino, al integrar la riqueza cultural y musical, lo mejor de nuestra gastronomía y enmarcarlo todo en la majestuosidad de los paisajes que distinguen a Samaná”, destacó.

A su entender, de esta manera celebran la temporada de ballenas, con un evento anual marca país, que impulsa el desarrollo sostenible y resalta la esencia única de este destino turístico.

De su lado, el presidente de AHETSA, Abelardo Melgen, afirmó que, con este evento, el Clúster Turístico de Samaná y la Asociación de Hoteles inician una serie de actividades y acciones estratégicas orientadas a fomentar, fortalecer y promover el destino Samaná, resaltándolo como un lugar único, especial, diverso y privilegiado por su extraordinaria riqueza y belleza natural.

“Esta iniciativa marca el comienzo de un esfuerzo conjunto para proyectar a la península ante el mundo, invitando a descubrir y valorar las múltiples bellezas, experiencias y atractivos que Samaná tiene para ofrecer”, dijo.

El señor Melgen enfatizó que este es el mejor motivo para rendirle homenaje a las ballenas jorobadas, que nos dan el privilegio en la isla, de visitarnos año por año. “Estamos muy entusiasmados por lo que será este evento, dentro del marco de acciones programadas para la promoción y desarrollo del destino”.

Es importante destacar que “Al Ritmo de la Bahía” será una velada inolvidable que tendrá como testigo a uno de los atardeceres más hermosos de la región, al tiempo que los presentes degustarán una variedad de platillos cortesía de los más reconocidos restaurantes de la península mientras se deleitarán con bellas melodías interpretadas por reconocidos artistas.

“Al Ritmo de la Bahía” tiene como patrocinador oficial al Ministerio de Turismo, Banco de Reservas, Bonita Group, Marina Puerto Bahía, Cayo Levantado Resort, Bahia Principe Hotels & Resorts, Xeliter, Hospitality Management Solutions, AERODOM, Compañía de Luz y Fuerza De Las Terrenas, Wyndham Alltra Samaná y Hacienda Samaná Bay.