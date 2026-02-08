Los espectáculos de medio tiempo del Super Bowl que rompieron récords de audiencia… y el reto que enfrenta Bad Bunny

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl ha evolucionado hasta convertirse en uno de los eventos musicales más influyentes del planeta. Lo que en sus inicios era un interludio protagonizado por bandas universitarias, hoy representa un escenario global donde se cruzan la música, la cultura pop y la industria del entretenimiento. Con el paso de los años, el éxito de estas presentaciones se ha medido no solo por su impacto cultural, sino también por la cantidad de espectadores que logran reunir frente al televisor y en plataformas digitales.

Uno de los momentos que marcó el antes y después del espectáculo ocurrió en 1993, cuando Michael Jackson asumió el escenario del Super Bowl XXVII. Su presentación redefinió la magnitud del evento y atrajo aproximadamente 133.4 millones de espectadores, cifra que durante décadas sirvió como referencia para medir el éxito de las producciones posteriores. Aquella actuación consolidó la idea de que el medio tiempo podía convertirse en un show tan esperado como el propio partido.

Más de tres décadas después, el récord fue superado por Kendrick Lamar durante el Super Bowl LIX en 2025. Su espectáculo reunió alrededor de 133.5 millones de espectadores, convirtiéndose en la presentación más vista en la historia del evento. El show combinó narrativa visual, coreografía y un repertorio de éxitos que reforzaron su impacto tanto en televisión como en redes sociales, donde su actuación generó una conversación global.

Antes de este récord, el espectáculo encabezado por Usher en 2024 también logró cifras destacadas al reunir más de 123 millones de espectadores. Su presentación apostó por una mezcla de nostalgia y espectáculo coreográfico, consolidando su legado dentro del pop y el R&B mientras revitalizaba su catálogo musical en las listas de reproducción digitales.

La edición de 2023, protagonizada por Rihanna, se posiciona igualmente entre las más vistas con aproximadamente 121 millones de espectadores. Su regreso a los escenarios, sumado a una propuesta visual minimalista pero impactante, además de desvelar su embarazo, generó uno de los momentos más comentados del entretenimiento reciente, además de convertirse en uno de los espectáculos más reproducidos posteriormente en plataformas digitales.

En la lista de producciones memorables también figura Katy Perry, quien en 2015 alcanzó cerca de 118.5 millones de espectadores. Su presentación se destacó por su carácter teatral, su despliegue visual y la integración de elementos escenográficos que reforzaron la espectacularidad del evento, convirtiéndose en una de las actuaciones más compartidas en internet durante ese año.

Estos espectáculos no solo han logrado cifras históricas en televisión, sino que también han extendido su impacto en el entorno digital. En la actualidad, las presentaciones del medio tiempo se consumen millones de veces en plataformas de video y redes sociales, lo que amplía su alcance más allá de la transmisión en vivo y consolida su influencia en la conversación cultural global.

El crecimiento del espectáculo refleja además la transformación de la industria musical, que encuentra en el Super Bowl una vitrina incomparable para reforzar carreras, posicionar nuevos proyectos y conectar con audiencias de distintas generaciones. Cada edición aumenta la presión sobre los artistas seleccionados, quienes deben superar tanto el nivel técnico de producciones anteriores como las expectativas de un público cada vez más exigente.

Con este contexto, la edición del Super Bowl 2026 se perfila como una de las más observadas en la historia reciente. La elección del artista puertorriqueño Bad Bunny como figura central del espectáculo de medio tiempo ha generado un notable nivel de anticipación, impulsado por su influencia global y su capacidad para conectar con nuevas audiencias a través de la música urbana y la cultura latina.

El reto ahora es evidente. Con récords históricos en juego y una audiencia mundial pendiente de cada detalle del espectáculo, queda abierta la interrogante sobre si la presentación del artista logrará inscribirse entre los shows más vistos del Super Bowl o incluso establecer una nueva marca dentro del evento deportivo y musical más importante del año.