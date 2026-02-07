Bad Bunny busca romper en Super Bowl el récord de los ‘shows’ latinos más vistos en EE.UU.

El espectáculo del entretiempo del puertorriqueño Bad Bunny durante el Super Bowl LX, que se disputará este domingo, prevé desbancar a la actuación de Shakira y Jennifer Lopez en el Super Bowl LIV como el ‘show’ latino más visto de la historia de la televisión en EE.UU., según expertos.

La actuación de la artista colombiana y la estadounidense de raíces puertorriqueñas fue vista por 103 millones de televidentes en el 2020, según datos de la medidora de audiencias Nielsen.

Sin embargo, se prevé que sea superada este año por el ‘show’ de Bad Bunny, quien fue el artista más reproducido en la plataforma Spotify en 2025.

«Bad Bunny no solo atrae a los latinos, Spotify lo nombró el artista número uno del año. Nosotros no hicimos todo eso; fue el mundo entero quien lo hizo», dijo a EFE Stacie de Armas, vicepresidenta sénior de Perspectivas e Iniciativas Inclusivas de Nielsen.

A pesar de las críticas que el artista y la NFL han enfrentado por la elección de Bad Bunny, incluidas algunas procedentes del presidente estadounidense, Donald Trump, la experta sugirió que el puertorriqueño, «lleva mucho tiempo siendo aclamado y adorado por todo Estados Unidos».

El Super Bowl registró el año pasado una audiencia de 127,7 millones de espectadores, lo que le valdría para superar sobradamente al ‘show’ de Shakira y Jennifer Lopez, y a otras actuaciones latinas destacadas.

Shakira y Jlo en el medio tiempo del Super Bowl 2020Fuente externa

Shakira y Jennifer Lopez – Super Bowl LIV (2020)

La Loba y JLo fueron las protagonistas del espectáculo del descanso del Super Bowl de 2020, que se disputó en el Hard Rock Stadium de Miami, y se convirtió en una de las actuaciones más memorables en los últimos años al juntar sobre el escenario a dos estrellas latinas.

Según cifras de Nielsen, hasta 103 millones de espectadores fueron testigos de las coreografías de ambas, una cifra récord a día de hoy para una actuación de un artista latino en Estados Unidos.

Los temas como ‘Hips Don’t Lie’ o ‘Waka Waka’ de Shakira, y de ‘On the Floor’, de Jennifer López, ofrecieron al mundo «un poderoso mensaje de empoderamiento femenino», de acuerdo con la medidora de audiencias.

En esa ocasión también participaron como artistas invitados otros latinos como Bad Bunny, J Balvin o Emme Muñiz.

Gloria Estefan – Super Bowl XXXIII (1999)

La actuación de la cubanoestadounidense Gloria Estefan en el descanso del Super Bowl XXXIII de 1999 registró 83,7 millones de televidentes, convirtiéndose en el segundo ‘show’ de un protagonista latino más visto en la televisión nacional.

El espectáculo estuvo inspirado en Miami, ciudad de residencia de Estefan, bajo el tema ‘A Celebration of Soul, Salsa and Swing’, y contó con el apoyo de Stevie Wonder y la banda Big Bad Voodoo Daddy.

Además, esta fue la segunda ocasión en que Estefan participó en un espectáculo del entretiempo del evento anual más visto en Estados Unidos, tras su actuación de 1992.

Gloria Estefan

Gloria Estefan – Super Bowl XXVI (1992)

La artista cubanoestadounidense también posee el tercer ‘show’ latino más retransmitido, cuando cerró el espectáculo ‘Winter Magic’ del Super Bowl XXVI de 1992, al que vieron 79,6 millones de espectadores.

El ‘show’ celebró la época invernal y los Juegos Olímpicos de Invierno que tendrían lugar ese año en la ciudad francesa de Albertville y Estefan hizo su aparición a pocos minutos del final sobre un escenario donde interpretó temas como ‘Get on your feet’ o ‘Live for Loving You’.

Desi Arnaz – I Love Lucy (1953)

La emisión del episodio ‘Lucy Is Enceinte (Lucy está embarazada)’ de la serie ‘I Love Lucy’ atrajo a aproximadamente 45 millones de espectadores, lo que representa casi tres cuartas partes de los hogares estadounidenses con televisión.

En esta serie, el músico cubanoestadounidense Desi Arnaz interpretaba a Ricky Ricardo y aparecía junto a su esposa en la vida real Lucille Ball.

El histórico episodio lo protagonizó Arnaz, quien interpretó varias canciones que llevaron a la revelación del embarazo de Lucy en directo, un hito para la televisión de aquella época.

Antonio Banderas y Carlos Santana – Premios Óscar (2005)

El cantante español Antonio Banderas y el guitarrista mexicano Carlos Santana realizaron una emotiva presentación del tema ‘Al otro lado del río’ de la película ‘Diarios de la motocicleta’ durante la gala de los Óscar de 2005, que contó con 42 millones de espectadores.

Instantes después de su actuación, el uruguayo Jorge Drexler, autor original de la canción, subió a recibir su premio en la categoría a ‘Mejor canción original’ y, como no pudo cantar antes, empleó su tiempo de discurso para cantar a capela el tema galardonado.