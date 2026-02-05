Indotel rinde tributo a Luis “Terror” Días y celebra su legado musical

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones convirtió su Centro Indotel Cultura Digital en el epicentro de un tributo a Luis Días, titulado “Terror con terror se paga”, donde honró el legado del genio de Bonao, cuya obra no solo redefinió el rock dominicano, sino que permanece como un pilar del patrimonio sonoro del país.

El homenaje a casa llena reunió a artistas, gestores culturales, familiares, amigos y público general, quienes se dieron cita para celebrar la vida y obra de uno de los creadores más influyentes de la música dominicana.

Durante la actividad, el presidente del Indotel, Guido Gómez Mazara, entregó un reconocimiento a Laura Sklar, viuda de Luis Días, como muestra de gratitud institucional por su invaluable aporte a la música y la cultura dominicanas.

Gómez Mazara destacó que este homenaje forma parte de una visión de Estado que entiende la cultura como eje esencial del desarrollo, y resaltó el papel del Centro Indotel Cultura Digital como un espacio que conecta el patrimonio cultural con las nuevas generaciones y lenguajes tecnológicos.

Afirmó que Indotel, además de impulsar la tecnología al servicio de la gente, concibe este espacio como un punto de encuentro donde la cultura también debe estar al servicio de la ciudadanía.

Al recibir el reconocimiento, Sklar ofreció un emotivo testimonio en el que agradeció a los organizadores del homenaje y a las autoridades de Indotel por el gesto, recordando su vida junto al cantautor como compañera y apoyo constante de su proyecto musical. Además, Sklar fue reconocida por su propio aporte artístico en el ámbito de la fotografía.

Uno de los momentos más significativos de la noche fue la participación del artista Sergio Vargas, quien rindió homenaje interpretando varias composiciones de Luis Días, en un gesto que evocó tanto la grandeza musical como la dimensión humana del cantautor.

Asimismo, la cantante Laura Rivera rindió un homenaje interpretando emblemáticas composiciones de Luis “Terror” Días, entre ellas “Ella me vivía”, “Anaísa”, “Mi guachiman y “Yo quiero andar”, aportando con su voz un momento cargado de emoción y conexión con la esencia musical del cantautor.

Luis Días es reconocido como un creador visionario, capaz de fusionar tradición y modernidad, con una lírica crítica y una propuesta innovadora que abrió nuevos caminos en la música nacional, consolidándolo como una figura imprescindible de la identidad y la libertad artística del país.

Entre los artistas que asistieron al homenaje estuvieron Ramón Orlando, Dioni Fernández, Silvio Mora, Henry García, Luis Ovalles, Charlie Mosquea, Pengbian Sang, Ray Polanco y Pochy Familia, entre otros.

Mientras que por el Indotel estuvieron Juan Taveras Hernández, miembro del Consejo Directivo, y Julissa Cruz, directora ejecutiva, así como directores y gerentes de la institución.