Cómo los momentos del medio tiempo del Super Bowl se convirtieron en puntos críticos

Para un espectáculo que dura aproximadamente 13 minutos, la actuación del medio tiempo del Super Bowl ha alimentado décadas de conversación.

A veces, la chispa surge de un solo momento, como sucedió cuando el infame "fallo de vestuario" de Janet Jackson y Justin Timberlake desencadenó un ajuste de cuentas en la televisión. Otras veces, surge a través de las imágenes y la intención, desde la puesta en escena de Jennifer Lopez en 2020 con niños enjaulados que criticaba las políticas migratorias estadounidenses, pasando por los niños en la frontera entre Estados Unidos y México, hasta la narrativa afroamericana cuidadosamente estratificada de Kendrick Lamar, presentada mientras Donald Trump observaba desde su asiento en el Caesars Superdome de Nueva Orleans.

El espectáculo de medio tiempo magnifica todo (elecciones de moda, coreografía, simbolismo) e invita a la interpretación a una escala que pocos artistas experimentan jamás.

Esa historia sirve de telón de fondo mientras Bad Bunny se prepara para subir al escenario del medio tiempo, un momento que sitúa la identidad latina en el centro del evento televisivo más visto de Estados Unidos. La conversación que se genera en torno a su actuación va más allá de la música, abordando el idioma, la cultura y el espacio que una de las estrellas más grandes del mundo tendrá para el simbolismo y el comentario social —incluyendo críticas pasadas a Trump— en un espectáculo marcado durante mucho tiempo por la estricta supervisión de la NFL.

En ese contexto, a continuación presentamos algunos de los momentos más comentados del entretiempo:

El “fallo de vestuario” de Timberlake y Jackson

La controversia más duradera del entretiempo se desarrolló durante el Super Bowl de 2004 en Houston, cuando Jackson actuó junto a Timberlake.

En los últimos segundos de "Rock Your Body", Timberlake tiró del traje de Jackson, dejando al descubierto brevemente su pecho derecho, adornado con un escudo decorativo. Timberlake describió más tarde el momento como un "fallo de vestuario" imprevisto, una frase que rápidamente se convirtió en un término popular en la cultura pop.

La reacción fue inmediata y de gran alcance. El incidente provocó el escrutinio de la FCC, la atención del Congreso y una reevaluación de los estándares de la televisión en vivo. CBS, que transmitió el partido, recibió una multa de 550.000 dólares por parte de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), sanción posteriormente anulada, y las emisoras ampliaron el uso de retrasos para los eventos en vivo.

Sin embargo, las consecuencias profesionales fueron desiguales. Jackson fue retirado de la transmisión de los Premios Grammy la semana siguiente y se retiró en gran medida de la atención pública, mientras que la carrera de Timberlake continuó sin interrupciones. Años después, Timberlake declaró que ambos se habían reconciliado, pero la disparidad en su trato no se olvidó.

Cuando la NFL anunció el regreso de Timberlake al escenario del medio tiempo en 2018, la decisión reavivó el debate. Los críticos señalaron lo que consideraron una doble moral racial y de género, argumentando que Jackson, una mujer negra, sufrió las consecuencias, mientras que Timberlake, un hombre blanco, salió prácticamente ileso.

En línea, resurgieron hashtags como #JusticeForJanet, replanteando el momento a través de una lente cultural más amplia.

“Formación”: Beyoncé y el simbolismo político

Cuando Beyoncé interpretó “Formation” en 2016, el espectáculo de medio tiempo se convirtió en un momento de declaración cultural .

Ambientada en el Área de la Bahía, la actuación se centró profundamente en la historia y la identidad afroamericanas. Los bailarines aparecieron con atuendos inspirados en las Panteras Negras, levantaron los puños y formaron figuras simbólicas en el campo mientras Beyoncé cantaba letras que celebraban los rasgos y el orgullo afroamericanos. Las imágenes evocaban décadas de activismo afroamericano, desde las protestas de la era de los derechos civiles hasta los reclamos modernos de justicia social.

La actuación recibió un gran reconocimiento por su claridad y maestría, a la vez que desató críticas de comentaristas conservadores y algunos grupos policiales, quienes la acusaron de promover un sentimiento antipolicial. Con una audiencia de más de 110 millones de espectadores, el debate rápidamente trascendió las fronteras del estadio.

Varios momentos destacaron. Los bailarines formaron brevemente una "X", interpretada por algunos como una referencia a Malcolm X, mientras que los puños en alto recordaban la protesta olímpica de 1968 de Tommie Smith y John Carlos. Las imágenes se alinearon directamente con el mensaje de "Formación", que se centra en la identidad y la autodefinición de las personas negras.

“Believe in Love”: Coldplay y la evolución de su visibilidad

Coldplay fue el artista principal del espectáculo de medio tiempo en 2016, con Beyoncé y Bruno Mars para una actuación basada en temas de unidad, inclusión y alegría.

El espectáculo contó con un escenario con los colores del arcoíris, bailarines vibrantes y un mosaico de la multitud que deletreaba "Cree en el amor". Una bandera del orgullo era visible cerca del líder Chris Martin, y las imágenes de cierre del espectáculo enfatizaron la unión.

Si bien muchos espectadores elogiaron el mensaje como afirmativo y oportuno, algunos grupos conservadores criticaron la presentación por abrazar el simbolismo LGBTQ+. La reacción reflejó conversaciones culturales más amplias sobre la representación y la visibilidad en el entretenimiento convencional.

Cuando el simbolismo de Kendrick Lamar se convierte en la historia

El año pasado, Kendrick Lamar transformó el escenario del entretiempo en un espacio narrativo controlado, utilizando coreografía, vestuario y puesta en escena para explorar temas de identidad, poder y percepción. Su actuación se desarrolló con precisión cinematográfica, comenzando con los bailarines saliendo de un Buick GNX coreografiados antes de que Lamar tomara el control del escenario.

Bailarines vestidos de rojo, blanco y azul enmarcaron la actuación, mientras que Samuel L. Jackson apareció como una figura del "Tío Sam" que interrumpió la acción con comentarios mordaces, calificando el espectáculo de "demasiado ruidoso" e instando a Lamar a "seguir el juego". El intercambio subrayó la tensión entre la expresión y la expectativa que ha llegado a definir los espectáculos de medio tiempo modernos.

Si bien la actuación se mantuvo dentro de los parámetros de la liga, generó debate entre los comentaristas, quienes analizaron con atención las imágenes y el tono. La respuesta reforzó cómo el espectáculo del medio tiempo, incluso sin infringir abiertamente las reglas, puede funcionar como una narración visual que invita a la interpretación a una escala sin precedentes en otros eventos en vivo.

Otros momentos desafiantes en el escenario global

La NFL ha mantenido durante mucho tiempo límites en torno al espectáculo de entretiempo, particularmente cuando las actuaciones se inclinan hacia el comentario político.

Aun así, algunos artistas han optado por poner a prueba —y a veces ignorar— esos límites.

Antes de la actuación de Jennifer Lopez con Shakira en 2020, la NFL expresó su preocupación por un segmento que se interpretó ampliamente como una referencia a niños recluidos en centros de detención migratoria. La liga le pidió a Lopez que eliminara un segmento que mostraba a niños en jaulas, una crítica a las políticas migratorias estadounidenses. Pero ella se negó y siguió adelante con las imágenes, utilizando simbolismo visual en lugar de mensajes explícitos.

El espectáculo de 2022 contó con una celebración del hip-hop con un sólido elenco que incluía a Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, 50 Cent, Eminem y Kendrick Lamar. Pero al concluir la interpretación de "Lose Yourself" de Eminem, el rapero se arrodilló dramáticamente, bajando la cabeza en un gesto que se interpretó ampliamente como un homenaje a Colin Kaepernick, cuya decisión de arrodillarse durante el himno nacional en 2016 para protestar contra la brutalidad policial desató un reconocimiento cultural a nivel nacional. La protesta de Kaepernick fue posteriormente replicada por otros jugadores, y pronto se encontraría fuera de la liga.

Los informes previos al partido sugirieron que la NFL había desaconsejado el gesto, aunque la liga lo negó. "Vimos todos los elementos del espectáculo durante varios ensayos esta semana y sabíamos que Eminem iba a hacer eso", declaró entonces el portavoz de la NFL, Brian McCarthy.

Durante el concierto de Madonna en el entretiempo de 2012, MIA mostró el dedo medio a la cámara, un gesto que duró una fracción de segundo y que inmediatamente atrajo la atención de los reguladores y una cobertura mediática exhaustiva. La acción resultó en una multa inmediata y una disputa legal con la NFL. Posteriormente, las partes llegaron a un acuerdo, poniendo fin a un caso multimillonario por el incidente.