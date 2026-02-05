Cien mil personas firman petición para reemplazar a Bad Bunny por George Strait en el Super Bowl

Una campaña en la plataforma Change.org, que busca reemplazar al exponente urbano puertorriqueño Bad Bunny por la estrella de la música popular estadounidense George Strait en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026, superó las cien mil firmas.

Según The Post, La petición, iniciada en octubre de 2025 por Kar Shell, argumenta que Strait, el ícono de la música country nacido en Texas con más de 60 éxitos número uno y décadas de éxito en los primeros puestos de las listas, representa mejor "la rica herencia de la música estadounidense" y sería más atractivo para una audiencia amplia e intergeneracional.

“El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl debe unir a nuestro país, honrar la cultura estadounidense y seguir siendo apto para toda la familia, no convertirse en un ardid político”, dice la petición.

“Bad Bunny no representa ninguno de estos valores; sus actuaciones drag y su estilo son lo opuesto a lo que las familias esperan en el escenario más importante del fútbol americano”, añade.

Se recuerda que Bad Bunny hizo historia en la pasada entrega de los Grammys al ganar tres estatuillas, entre ellas Álbum del Año por "Debí tirar más fotos", convirtiéndose en el primer álbum en español en recibir este reconocimiento.

Durante su discurso, el cantante 31 años reafirmó su rechazo a las redadas migratorias del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), antes de su presentación el próximo domingo en el Levi's Stadium, en Santa Clara, California, donde se enfrentarán los New England Patriots y los Seattle Seahawks.

"Antes de dar gracias a Dios, quero decir ‘ICE Out’ (¡Fuera ICE!). Y luego añadió: “No somos salvajes. No somos animales. No somos extraterrestres. Somos humanos y somos estadounidenses", dijo.