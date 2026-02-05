Bad Bunny hablará sobre su actuación en el medio tiempo del Super Bowl tras su triunfo en los Grammy

¿Qué pueden esperar los espectadores de la tan esperada actuación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl? Hasta ahora, solo sabemos que se espera que actúe exclusivamente en español, poniendo la identidad latina al centro del evento televisivo más visto de Estados Unidos.

Pero Bad Bunny podría revelar más detalles el jueves en San Francisco cuando el ganador del Grammy hable antes del partido del domingo.

Zane Lowe y Ebro Darden de Apple Music entrevistarán a Bad Bunny y a los artistas que actuaron antes del partido a partir de las 10 a. m., hora del Pacífico, el jueves. La superestrella puertorriqueña se ha convertido en uno de los artistas más escuchados del mundo con álbumes como "Un Verano Sin Ti" y "Debí Tirar Más Fotos", que ganó el premio al álbum del año en los Grammy el domingo por la noche. Es la primera vez que un álbum íntegramente en español se lleva el máximo galardón.

El año pasado, la histórica residencia de Bad Bunny en Puerto Rico atrajo a más de medio millón de fanáticos.

Apple Music transmitirá la entrevista en su plataforma y sitios de redes sociales como YouTube y Facebook.

La sesión de prensa previa al partido podría revelar algunos detalles sobre la actuación, pero los cabezas de cartel suelen guardar algunos secretos. Rihanna, sin duda, lo hizo, esperando hasta su actuación en el Super Bowl de 2023 para revelar que estaba embarazada de su segundo hijo.

El Super Bowl se llevará a cabo el domingo en el Levi's Stadium en Santa Clara, con los Seattle Seahawks enfrentándose a los New England Patriots.

¿Quién más actuará en el Super Bowl?

El espectáculo previo al Super Bowl comenzará con varios artistas destacados en el norte de California: Charlie Puth subirá al escenario para cantar el himno nacional, Brandi Carlile interpretará “America the Beautiful” y Coco Jones cantará “Lift Every Voice and Sing”.

El himno nacional y "Levanta cada voz y canta" serán interpretados por el artista sordo Fred Beam en lenguaje de señas americano. Julián Ortiz cantará "America the Beautiful".

Antes del partido, Green Day tocará un set para celebrar el 60.º aniversario del Super Bowl. La banda, originaria del Área de la Bahía, planea "¡A por todas!", según el cantante principal, Billie Joe Armstrong.

Por primera vez en la historia, el espectáculo de medio tiempo incluirá un programa multilingüe de lenguaje de señas puertorriqueño, dirigido por la intérprete Celimar Rivera Cosme. Todas las presentaciones en lenguaje de señas de los espectáculos previos al partido y del medio tiempo se presentarán en colaboración con Alexis Kashar de LOVE SIGN y Howard Rosenblum de Deaf Equality.