Rapero español Delaossa cae desde 20 metro de altura en pleno concierto

La noche del pasado sábado se la prometía espectacular para los miles de espectadores que acudieron al Movistar Arena para ver el concierto del rapero Delaossa, pero en un momento de la actuación el rapero se dispuso a dar un salto desde una estructura situada a unos 20 metros de altura sujeto por un arnés de seguridad que falló.

El mecanismo falló en el momento del salto, lo que hizo que el cantante cayera impactando contra el suelo de tal manera que el Movistar Arena enmudeció. El rapero quedó tendido en el suelo, su equipo técnico y los sanitarios no tardaron en atenderle y tras unos interminables minutos, el artista salió del escenario por su propio pie, visiblemente dolorido.

La organización confirmaba rato después el alcance del golpe: Delaossa se había dislocado un hombro y además tenía contusiones en un costado.

La sorpresa llegó cuando el público vio aparecer de nuevo al rapero sobre el escenario, con el brazo en cabestrillo, dispuesto a continuar con su trabajo: "No me voy a ir sin terminar esto", indicó, desatando el fervor de sus miles de seguidores. Ya lo dijo Freddy Mercury, 'the show must go on'.