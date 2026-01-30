Macaulay Culkin se despide de Catherine O'Hara: "Mamá, pensé que teníamos tiempo"

Catherine O'Hara, la talentosa actriz cómica canadiense y exalumna de "SCTV", quien interpretó a la atribulada madre de Macaulay Culkin en dos películas de "Home Alone" y ganó un Emmy por su papel de la dramáticamente despistada y adinerada matriarca Moira Rose en "Schitt's Creek", falleció el viernes. Tenía 71 años.

Macaulay Culkin se despidió de ella con un sentido mensaje. "Mamá, pensé que teníamos tiempo. Quería más. Quería sentarme a tu lado. Te escuché. Pero tenía mucho más que decir. Te quiero. Nos vemos luego”, dijo el actor en Instagram.

Meryl Streep, quien coprotagonizó con O'Hara “Heartburn”, expresó: “Catherine O'Hara trajo amor y luz a nuestro mundo, a través de una compasión ingeniosa por la colección de excéntricos que interpretó... una gran pérdida para su familia y amigos, y la audiencia a la que honró como amigos”.

“Qué bien estar cerca de ti. Eternamente agradecido. Hay menos luz en mi mundo, pero este mundo afortunado que te tuvo te conservará, siempre. Siempre”, dijo el Pedro Pascal, quien trabajó con O'Hara en la segunda temporada de “The Last of Us”, en Instagram.

O'Hara falleció en su casa de Los Ángeles tras una breve enfermedad, según un comunicado de su agencia, Creative Artists Agency. No se dieron a conocer más detalles de inmediato.

La carrera de O'Hara despegó en el Second City de Toronto en la década de 1970. Fue allí donde trabajó por primera vez con Eugene Levy, quien se convertiría en su colaborador de toda la vida y su coprotagonista en "Schitt's Creek". Ambos formarían parte del elenco original del programa de sketches "SCTV", abreviatura de "Second City Television". La serie, que se estrenó en la televisión canadiense en la década de 1970 y se emitió por la NBC en Estados Unidos a principios de la década de 1980, dio origen a un legendario grupo de comediantes esotéricos, entre ellos Martin Short, John Candy, Andrea Martin, Rick Moranis y Joe Flaherty.

Hollywood no sabía muy bien qué hacer con O'Hara y su estilo disperso. Interpretó personajes secundarios peculiares en "After Hours" de Martin Scorsese (1985) y "Beetlejuice" de Tim Burton (1988), papel que retomaría en la secuela de 2024.

O'Hara encontraría su ritmo con el equipo de profesionales de la improvisación reunidos por Christopher Guest para una serie de falsos documentales que comenzaron con "Waiting for Guffman" de 1996 y continuaron con "Best in Show" de 2000, "A Might Wind" de 2003 y "For Your Consideration" de 2006.

"Best in Show" fue la película más exitosa y recordada de la serie. En ella, interpreta a la esposa de Levy mientras la pareja, Gerry y Cookie Fleck, lleva a su terrier de Norwich a una exposición canina y se encuentra constantemente con las antiguas amantes de Cookie.

“Schitt's Creek” sería el triunfo que culminaría su carrera y la personificación perfecta de su talento cómico. La pequeña serie creada por Levy y su hijo Dan sobre una familia adinerada obligada a vivir en un pequeño pueblo dominaría los Emmy en su sexta y última temporada. Le trajo a O'Hara, siempre una figura querida, una nueva generación de fans y la colocó en el centro de la atención cultural.

Declaró a The Associated Press que imaginaba a Moira, exestrella de telenovelas, como alguien que se había casado con un hombre rico y quería "recordarles a todos que ella también era especial". Con un acento exagerado del Atlántico Medio y un vocabulario complejo, Moira hablaba como nadie, usando palabras como "frippet", "pettifogging" y "unasinous" para demostrar su deseo de ser diferente, dijo O'Hara. Para perfeccionar la voz de Moira, O'Hara revisaba viejos vocabularios, "Moira-izando" los diálogos aún más de lo que ya estaba escrito.

El programa también trajo consigo un renacimiento profesional que la llevó a un giro dramático en “The Last of Us” de HBO y a un papel estricto como productora de Hollywood en “The Studio”, ambos papeles que le valieron nominaciones al Emmy.

Le sobreviven su esposo, Bo Welch, sus hijos Matthew y Luke, y sus hermanos Michael O'Hara, Mary Margaret O'Hara, Maureen Jolley, Marcus O'Hara, Tom O'Hara y Patricia Wallice.