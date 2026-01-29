Ricardo Montaner cantará en Altos de Chavón

El cantautor Ricardo Montaner se presentará el 26 de septiembre de 2026 en el anfiteatro Altos de Chavón, bajo la producción de ED Live.

Montaner se presentará en el marco de su gira “El Último Regreso World Tour 2026”, un espectáculo definido por ED Live como "pensado para cantar, recordar y sentir, en un espacio íntimo donde la música, el romance y la cercanía que caracterizan a Montaner serán los grandes protagonistas".

Con una carrera que ha marcado generaciones, el artista vuelve a conectar con el público dominicano a través de canciones que forman parte de la historia sentimental de muchos: "Tan enamorados", "Bésame", "Me va a extrañar", "Soy feliz", entre muchos otros.

En escena, Montaner combina sus éxitos con temas de su álbum "Soy feliz".

Los seguidores del cantautor Ricardo Montaner pueden adquirir desde ya sus boletas en Uepa Tickets, informó la productora ED Live.

El cantautor venezolano-argentino volverá a los escenarios a partir del 21 de febrero en Buenos Aires y recorrerá más de veinte ciudades de América y Europa.

La gira iniciará en Argentina, con conciertos en Buenos Aires y Córdoba, y continuará por Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Colombia y buena parte de México, donde ofrecerá más de una decena de fechas entre abril y mayo.

Posteriormente se presentará en Ecuador, Perú y Chile, antes de continuar en agosto y septiembre por Estados Unidos y República Dominicana.