Karol G aparece como invitada sorpresa en la tercera y última función de Bad Bunny en Medellín

La tercera fecha de Bad Bunny en Medellín cerró con broche de oro con la presentación de Karol G, quien cantó 'Ahora me llama' y algunos de sus temas.

El artista puertorriqueño dio la bienvenida a "una de las representantes de nuestra música y cultura a nivel mundial. Una bulla Colombia y todos los latinos a Karol G".

Tras subir a la tarima, la artista colombiana interpretó la canción con Bad Bunny cuya letra dice: "Estoy soltera, hago lo que quiera y nadie levanta mi falda. Si antes era mala, ahora viene la nueva versión y más mala".

Pero el show de 'La Bichota' no se detuvo ahí. También cantó 'Si antes te hubiera conocido' y 'Latina foreva', lo que hizo que el estadio Atanasio Girardot temblara.

La última noche de Bad Bunny en Medellín tuvo como canción exclusiva 'A tu merced', mientras que en 'la casita' se vivió por primera vez un "Acho PR es otra cosa" en dúo.

Durante su paso por Colombia, Bad Bunny tuvo a Li Saumet con quien cantó 'Ojitos lindos' y a Arcángel con 'La jumpa' y "Tú no vives así''. Las otras dos canciones exclusivas fueron 'No me quiero casar' y 'Tú no metes cabra'.

Adicional a esto, el 'Conejo malo' rindió un homenaje a Yeison Jiménez con una interpretación de 'Aventurero' y también a Juanes con 'La camisa negra'.

Bad Bunny continuará su gira 'Debi tirar más fotos' en Perú, Chile, Argentina, Brasil, España, Japón, Australia, Portugal, Alemania, Países Bajos, Francia, Reino Unido e Italia.