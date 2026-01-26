Cancelan uno de los conciertos de Santiago Cruz en RD: realizarán función del sábado 21 de febrero

El empresario César Suárez Pizano anunció la cancelación de la primera función del espectáculo del artista colombiano Santiago Cruz en el Teatro Nacional Eduardo Brito, en Santo Domingo, como parte de su gira "Quince de caminos".

A través de un comunicado, Suárez Pizano informó que el concierto que el cantautor ofrecería el viernes 20 de febrero tuvo que ser eliminado "debido a que la carga de equipos para dicho evento estará llegando a República Dominicana" esa misma noche. Sin embargo, la función del sábado 21 de febrero se llevará a cabo con total normalidad.

Por esto, el público de la primera función debe hacer el cambio de sus boletas en Uepa Tickets para asistir al único show vigente.

"Lamentamos mucho las molestias que esto pueda ocasionar, pero la situación en el Caribe, que es de todos conocida, ha complicado el envío de cargas conllevando atrasos importantes", dice el aviso de Star Shows, productora de eventos propiedad de Suárez Pizano.